Gurú de Wall Street hace un sorpresivo movimiento en su cartera y se deshace de Amazon

First Horizon National Corporation es otra buena opción de arbitraje de fusiones, ya que Toronto Dominion Bank va a comprar el banco en un acuerdo que se espera que se cierre a finales del trimestre. Esto ocurre después de que el fondo de Soros mantuviera con éxito posiciones de arbitraje de fusiones en Duke Realty, Twitter y Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd el trimestre pasado.

El fondo de Soros casi duplicó además su posición en Alphabet, aumentando la posición en acciones de Clase A en un 73% y añadiendo una pequeña posición en acciones de Clase C. Los datos de esta presentación son anteriores al reciente revuelo por ChatGPT, y Alphabet subió ólo un 7% este año, por detrás del Nasdaq. Soros Fund redujo su posición en Amazon en más de la mitad, pasando de 1,98 millones de acciones en la empresa a 901.000.

Otras nuevas posiciones han sido Altra Holdings Inc, acciones ordinarias y participaciones en Capital One Financial Corporation y Discover Financial Services, y una nueva posición de compra en Tesla. Soros Fund Management también aumentó sus posiciones en Cboe Global Markets Inc, acciones ordinarias de Tesla, 3D Systems, Ford Motor Company y Walt Disney Company.

El fondo ha recortado posiciones en D.R. Horton Inc, Qualcomm, Salesforce y Nike. También liquidó posiciones en Atlassian, Bank of New York Mellon, Global Blood Therapeutics y Zoom Video Communications Inc.

Aunque la información pública sobre el rendimiento de George Soros el año pasado es limitada, según el seguimiento de InvestingPro, el valor de sus participaciones medidas en términos trimestrales ha subido un 9,5% este último año, frente al -3% del S&P500.