Goldman Sachs aseguró que la guerra de Medio Oriente le restará 0,3% al PBI mundial y aumentará la inflación

El banco estima que el encarecimiento de la energía restaría 0,3% al PBI mundial y sumaría hasta 0,6 puntos a la inflación durante el próximo año, tras el fuerte repunte del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

El banco advierte del impacto en los mercados financieros y las tasas, de la guerra en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de la energía comienzan a reflejarse en las proyecciones macroeconómicas globales. Según un informe de Goldman Sachs , el aumento de los precios del petróleo y del gas provocado por la guerra en Irán podría restar alrededor de 0,3% al crecimiento del PBI mundial durante el próximo año y elevar la inflación global entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales .

El análisis, publicado este domingo y firmado por los economistas Joseph Briggs y Megan Peters , se basa en la revisión al alza de las previsiones para los precios de la energía tras el estallido del conflicto y las tensiones en el estrecho de Ormuz , uno de los corredores más importantes para el comercio energético mundial.

De acuerdo con el banco, las reglas habituales de estimación macroeconómica sugieren que el shock energético derivado del conflicto tendrá un impacto directo tanto sobre el crecimiento como sobre la inflación global.

A partir de este nuevo escenario, Goldman Sachs revisó sus proyecciones para la economía mundial. La entidad espera ahora que el crecimiento global alcance el 2,6% , por debajo del 2,9% que estimaba antes del inicio de la guerra. En paralelo, la inflación mundial podría ubicarse en torno al 2,9% , frente al 2,3% previsto previamente.

El banco ya había ajustado sus previsiones para Estados Unidos la semana pasada. En ese informe, los economistas Manuel Abecasis y David Mericle señalaron que el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía estadounidense será el aumento del precio del petróleo.

Revisión de PBI y precio del petróleo, según Goldman Sachs

Según sus estimaciones, el crecimiento interanual del PBI de Estados Unidos en el cuarto trimestre podría ubicarse en 2,2%, tres décimas por debajo de lo proyectado anteriormente. Para el conjunto del año, el banco prevé una expansión cercana al 2,6%.

Al mismo tiempo, la inflación medida por el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal, podría alcanzar 2,9% interanual en diciembre. En el frente energético, el equipo de materias primas de Goldman Sachs elevó también sus previsiones para el petróleo. El banco anticipa que el Brent podría promediar cerca de u$s98 por barril entre marzo y abril, lo que implicaría un precio alrededor de 40% superior al promedio registrado en 2025.

En escenarios de mayor tensión geopolítica, las estimaciones contemplan incluso niveles más elevados. Si se produjeran interrupciones prolongadas en el suministro a través del estrecho de Ormuz, el precio del crudo podría escalar hasta u$s110 o incluso u$s145 por barril.

No obstante, el banco considera que el impacto macroeconómico del conflicto podría ser más acotado que el observado tras la pandemia. A diferencia de aquel período, cuando las disrupciones en las cadenas globales de suministro afectaron a múltiples sectores, el shock actual está más concentrado en el mercado energético.

iran La guerra con Irán impacta en las expectativas globales de crecimiento y de inflación

De hecho, Goldman Sachs señala que el comercio no energético con los países del Golfo representa apenas el 1% del comercio mundial, lo que reduce el riesgo de interrupciones generalizadas en la producción o el comercio internacional.

El principal desafío, según el informe, seguirá siendo el encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la inflación. Este factor podría llevar a los bancos centrales a mantener una postura más prudente en materia de política monetaria.

En ese sentido, el banco advierte que el aumento de las expectativas inflacionarias ya comenzó a reflejarse en los mercados financieros, con un repunte en las previsiones de tasas de interés hacia finales de 2026 en varias economías avanzadas, entre ellas Estados Unidos, la eurozona y el Reino Unido.