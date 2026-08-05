Martín Palermo asumió como nuevo director técnico de Platense

El Titán regresó al club para dirigirlo en su segundo ciclo como entrenador de la institución. En su primer paso llevó al equipo a la final de la Copa de la Liga 2023.

A menos de 24 horas de anunciar la salida de Walter Zunino al mando del equipo, Platense tiene nuevo entrenador. Martín Palermo regresa para afrontar su segundo ciclo como director técnico del club al que dirigió en 2023 y con el que tendrá desafíos importantes en tres competencias.

El Titán asumió el cargo luego de que la derrota por 4-0 frente a Talleres desembocará en un clima de tensión y termine con la renuncia de Zunino. En ese partido incluso hubo un cruce entre el capitán, Ignacio Vázquez, con dos plateístas.

Palermo firmó contrato hasta diciembre de 2028 acompañado por sus ayudantes Diego Cagna , excompañero suyo en el Boca de Bianchi, y Damián Leyes , más los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera , quienes lo acompañaron en su anterior club.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo. Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para… pic.twitter.com/D7jSVO5Jlf

Su última experiencia como entrenador fue en Fortaleza de Brasil entre septiembre y diciembre de 2025. Llegó a la institución con un objetivo, salvarla del descenso. A pesar de haber cosechado ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas, no pudo mantener la categoría y presentó la renuncia.

En Platense dirigió a dos años del ascenso del club a Primera División y logró consolidar un equipo competitivo. En 46 partidos consiguió 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas . Aunque su logro más importante en el conjunto de Vicente López fue haberlo guiado a la final de la Copa de la Liga en 2023 , donde cayó por la mínima frente a Rosario Central.

"Esperamos hasta último momento de resolver la salida de Walter Zunino. Allí iniciamos conversaciones con Gustavo Costas, Martín y una tercera opción, que no nos respondió con la celeridad que le pedimos. Y después nos terminamos inclinando por Palermo", explicó Gastón Arcieri, presidente de la institución sobre la llegada del exgoleador.

Los próximos desafíos de Martín Palermo en Platense

El Calamar está último en la Zona A de la Liga Profesional con tan solo un punto. Empató en la primera fecha frente a Unión y cayó ante Instituto y Talleres. En la tabla anual está a tres puestos y a seis puntos del último, Estudiantes de Río Cuarto.

Martín Palermo dirigirá su primer partido tras su regreso al Calamar, que se encuentra último de la Zona A, el próximo sábado frente a Independiente. @caplatense

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Platense se enfrentará a Instituto el 26 de agosto. Pero la competencia más ardua será en la Copa Libertadores. A pesar de no haber clasificado a los playoffs del Torneo Apertura, en la competencia continental alcanzó el segundo puesto de su grupo con victorias históricas ante Corinthias y Peñarol, y se clasificó a octavos de final.

Su rival por la Libertadores será Coquimbo Unido al que enfrentará el próximo miércoles a las 19 en Vicente López y la vuelta la jugará el miércoles 19 en el mismo horario en Chile.

Palermo ya estuvo con el equipo en la práctica de este miércoles y estará en el banco dirigiendo el próximo sábado cuando Platense visite a Independiente en el estadio Libertadores de América.