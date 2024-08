Gurúes rotan carteras en Wall Street: Warren Buffett y Michael Burry modifican sus portafolios, ¿qué ven?

Nuevos ingresos de Buffett

Buffett inició nuevas posiciones en dos compañías que señalan una incursión en diferentes sectores. Su compra de u$s1,4 millones de acciones en Heico Corporation (HEIA) y u$s69 millones de acciones en Ulta Beauty (ULTA) muestra su interés tanto en la aeroespacial como en el retail. La participación en Ulta Beauty, valorada en alrededor de u$s260 millones, marca una posición relativamente pequeña para Berkshire Hathaway, pero insinúa la creencia de Buffett en la fortaleza del sector minorista de belleza.

Compras agresivas: duplicando la apuesta

La acumulación agresiva de Buffett de acciones de Sirius XM Holdings (SIRI) destaca como uno de los movimientos más significativos. Expandió su participación de u$s36,68 millones a u$s132.88 millones de acciones, un voto masivo de confianza en la compañía de radio satelital. Sus tenencias fueron valoradas en u$s376 millones al final del segundo trimestre. Adicionalmente, Buffett incrementó sus tenencias en Occidental Petroleum (OXY), Liberty Media Corporation Series A y C (LSXMA, LSXMK), y Chubb Limited (CB), solidificando aún más su compromiso con estas industrias.

No obstante, y bien al estilo de Buffett, muchas de sus tenencias centrales permanecen intactas. Continúa manteniendo posiciones sustanciales en pilares como Bank of America (BAC), Coca-Cola (KO), Kraft Heinz (KHC), American Express (AXP), Citigroup (C), DaVita (DVA) y Moody’s (MCO). Estas tenencias consistentes reflejan su confianza a largo plazo en la habilidad de estas compañías para generar valor con el tiempo.

Fuertes salidas

Quizás los movimientos más sorprendentes fueron sus salidas completas de Paramount Global (PARA) y Snowflake Inc. (SNOW). Buffett había destacado previamente que su participación en Paramount fue una rara apuesta que salió mal, y admitió vender todas las acciones de la compañía con pérdidas. La venta de las acciones de Snowflake subraya una potencial reevaluación de las perspectivas de crecimiento de la compañía de almacenamiento de datos.

La decisión de Buffett de reducir drásticamente su participación en Apple Inc. (AAPL) de 789,37 millones de acciones a 400 millones es notable. Aunque ya había revelado parte de esta venta anteriormente, este recorte masivo señala un enfoque más cauteloso hacia una de sus tenencias más icónicas. Adicionalmente, redujo posiciones en Chevron (CVX), Capital One (COF), Floor & Decor (FND), Louisiana-Pacific Corporation (LPX) y T-Mobile US (TMUS).

Michael Burry y su exposición a las empresas chinas

Por su parte, Michael Burry, famoso por el libro y la película "The Big Short", aumentó en su cartera la participación de acciones chinas, incluyendo Alibaba y Baidu. Esto sucedió al término del segundo semestre, según un informe presentado el miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Una inversión en Alibaba (BABA) por valor de más de u$s11 millones fue la mayor participación de Burry al 30 de junio. Su firma, Scion Asset Management, ha estado incrementando sus participaciones en el gigante chino del comercio electrónico en los últimos trimestres, con 155.000 acciones, según el informe. Esta acción también fue la mayor participación accionaria de su firma al cierre del primer trimestre.

Michael Burry.jpg Forbes Argentina

Burry también aumentó el tamaño de su apuesta por Baidu (BIDU) en más de 30.000 acciones, por un valor de u$s2 millones. Poseía 75.000 acciones por valor de u$s6,5 millones al 30 de junio, según el informe. Por otro lado, Burry redujo su participación en JD.com Inc. (JD), otra empresa china de internet, en 110.000 acciones, por un valor de poco más de u$s3 millones, aunque la acción sigue siendo una de las mayores participaciones accionarias de su cartera.

Molina Healthcare (MOH), un proveedor de servicios administrados de atención médica con sede en California, y Shift4 Payments Inc. (FOUR) también figuran entre las principales participaciones que figuran en el informe. Burry también recortó o eliminó una serie de posiciones, incluyendo inversiones en Citigroup Inc. (C) y Block Inc. (SQ).

Esto resulta de por más llamativo, ya que las acciones chinas se han quedado rezagadas en su mayoría respecto a sus rivales en Estados Unidos y Japón en 2024, aparte de un repunte efímero a principios de año. Los recibos de depósito estadounidenses (ADR) de Alibaba cotizados en Estados Unidos habían ganado menos del 3% en 2024 hasta el miércoles por la tarde, según datos de FactSet.

Cabe recordar que la SEC exige a todos los gestores de inversión institucional que posean más de u$s100 millones en determinados valores que divulguen sus posiciones en los informes 13-F.

Estos informes suelen ofrecer una instantánea de las participaciones en acciones y ETF de una empresa en el último día del trimestre, a la vez que proporcionan cierta información sobre las posiciones en opciones sobre acciones. La SEC exige a los inversores que divulguen las posiciones en un puñado de tipos de valores y derivados considerados valores del 13-F. No se exige la divulgación de participaciones en empresas privadas, posiciones cortas y tenencias en efectivo.