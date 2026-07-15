Inglaterra publicó un video motivacional antes del partido ante Argentina: "Un paso para la final" + Agregar ámbito en









El seleccionado inglés difundió un video con Harry Kane como protagonista y repasó su camino en el Mundial antes del duelo decisivo.

Inglaterra llega a la semifinal del Mundial 2026 con la ilusión de alcanzar una nueva final y publicó un mensaje para motivar al plantel.

Inglaterra comenzó a disputar la semifinal del Mundial 2026 fuera de la cancha con un video motivacional publicado en sus redes sociales antes del enfrentamiento ante la Selección argentina. El conjunto europeo eligió un mensaje directo para sus futbolistas y sus hinchas: “Un paso para la final”.

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El material audiovisual tiene como escenario principal a Atlanta, la ciudad que recibirá el duelo entre ambos seleccionados, y cuenta con la presencia de Harry Kane, uno de los máximos referentes del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Con la canción “Bitter Sweet Symphony” de The Verve como banda sonora, la publicación buscó transmitir la importancia y la emoción de disputar un partido histórico.

Inglaterra difundió un video con imágenes de Atlanta y un mensaje enfocado en el objetivo de llegar a la final. X: @England La semifinal entre Argentina e Inglaterra será el próximo desafío de un equipo británico que llega invicto y con una campaña marcada por su poder ofensivo. Los Tres Leones buscarán regresar a una final del mundo, mientras que la Albiceleste intentará avanzar al partido decisivo para defender el título conseguido en Qatar 2022.

El camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial 2026 Inglaterra tuvo un arranque contundente en la Copa del Mundo, con una victoria por 4-2 ante Croacia en su debut. Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Phil Foden marcaron los goles de un equipo que mostró desde el inicio su capacidad ofensiva. Luego, igualó 0-0 frente a Ghana en un partido más cerrado, pero aseguró el primer puesto del Grupo L tras vencer 2-0 a Panamá con tantos de Kane y Cole Palmer.

En los 16avos de final, el conjunto inglés tuvo que trabajar más de lo esperado ante República Democrática del Congo. Kane abrió el marcador, pero el equipo africano logró empatar durante el segundo tiempo. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al alargue, Jude Bellingham apareció en los minutos finales para marcar el 2-1 definitivo y darle la clasificación a los europeos.

En octavos, Inglaterra protagonizó uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria ante México. El seleccionado europeo ganó 3-2 en un duelo cambiante: Harry Kane, Bukayo Saka y Phil Foden marcaron los goles que sellaron el pase a los cuartos de final. Jude Bellingham, la pieza de Inglaterra que soluciona todo y el jugador a derrotar por parte de la Selección argentina en el duelo de semifinales del Mundial 2026. @anpic Bellingham, la clave de Inglaterra para avanzar En los cuartos de final, Inglaterra enfrentó a Noruega en Miami y consiguió una clasificación agónica. El conjunto escandinavo se adelantó en el marcador con un gol de Andreas Schjelderup y complicó a los dirigidos por Thomas Tuchel, pero la reacción llegó con Jude Bellingham, quien igualó el encuentro en el primer tiempo y luego apareció nuevamente en el alargue para convertir el 2-1 definitivo. Con esa victoria, Inglaterra se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá enfrente a Argentina en una semifinal cargada de historia. El ganador del duelo en Atlanta avanzará a la final, donde esperará el vencedor del cruce entre Francia y España.