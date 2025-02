Impacto global: qué análisis hicieron los expertos sobre el caso $LIBRA

Todos se han hecho eco de cómo sucedieron las cosas, por ende, huelga describir los detalles del caso de cómo se evaporaron unos u$s4.400 millones en pocas horas. Pero lo que hay que señalar es que los analistas, personajes y protagonistas del mundillo cripto, hacen hincapié, mirando a la distancia, que nada de esto hubiera ocurrido de no haber tenido la “bendición” mediática de Milei sobre la meme-coin $LIBRA a través de un tuit en la red X. “Con esa bendición mediática, el público se lanzó en masa a comprar. En apenas unas horas, aquello parecía la fiebre del oro cripto: todos querían un pedacito de $LIBRA” , escribió David Aranzábal, de MoneyClub . “Pero ya sabes cómo suele terminar un 'hype' desmedido, de pronto, el valor de $LIBRA cayó un 95%, un auténtico derrumbe que dejó atrapados a miles de inversores que habían llegado tarde a la fiesta, y para añadir más picante al asunto, el presidente argentino borró su tuit y dijo que no tenía nada que ver, así en un abrir y cerrar de ojos, aquello que pintaba prometedor se convirtió en 'rug pull' (el suelo desapareció bajo los pies de los inversores)”, agregó este especialista.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp Hayden Davis y Javier Milei.

En las últimas horas aparecieron públicamente varios de los personajes que participaron de este culebrón, tanto del lado de la controvertida empresa KIP, como de supuestos asesores del Presidente, y otros protagonistas de uno y de otro lado del mercado. Por eso Yohan Yun de CoinTelegraph rescató la entrevista que le hizo el youtuber Stephen Findeisen, más conocido como “Coffeezilla”, al fundador de $LIBRA, Hayden Davis, hoy en el ojo de la tormenta, al igual que Milei, quien dijo “que los críticos de memecoin, inversores frustrados, simplemente están molestos por no ser parte de acuerdos con información privilegiada, y que el colapso de $LIBRA fue un fracaso no una estafa”. ¿Qué más dijo?: que “la gran mayoría de las personas que apuestan por las memecoins, especialmente al principio, piensan que ese es el juego para todos, y las personas que se enojan son las que no están dentro del sistema; y que todas las quejas en las redes sociales son sobre la gente que no hace tratos. Nunca los oirás quejarse si hacen tratos”. Cuando Coffeezilla lo presionó sobre la ética de las ventajas privilegiadas en el comercio de memecoin, Davis cuestionó qué camino alternativo existe: “¿Y entonces qué haces? ¿No lanzas el proyecto? ¿Cómo ganas dinero entonces?”, preguntó.

Vale señalar que $LIBRA ganó fuerza inicialmente después de recibir el respaldo en X de Milei lo que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de u$s4.400 millones antes de que colapsara, y aparentemente al menos ocho billeteras internas vinculadas al equipo de $LIBRA retiraron fondos significativos antes del colapso. Entonces, Coffeezilla desafió a Davis sobre si era injusto que quienes están detrás del lanzamiento de una moneda participen en “sniping”, la práctica de usar “bots” automatizados para obtener una posición temprana y rentable en un token: “Entonces diría que no”, respondió Davis. “No digo que siempre deba suceder, pero sí digo que muchas veces es para protegerse. Y si hay suficiente volumen, quitar algo para que la gente pueda tener la oportunidad de volver a impulsar el gráfico. Porque con las memecoins, suben y bajan tan rápido que estos proyectos pueden ser destruidos en dos días. La única esperanza es que tengas suficiente tesorería para ir e intentar vencer a los francotiradores”, agregó.

"Las memecoins son un incendio forestal"

Según Yun, muchos en la comunidad de criptomonedas se burlaron de la respuesta de Davis y algunos miembros de la industria expresaron una fuerte desaprobación: “Esto me hizo cambiar de opinión. Su premisa básica es que las criptomonedas solo existen para extraer dinero. También demuestra que nunca ha utilizado un solo proyecto de criptomonedas real”, dijo Andre Cronje, cofundador de Sonic Labs, en X. “Si bien algunos creen que los inversores deberían asumir la responsabilidad personal de sus decisiones, otros argumentan que el impacto más amplio de las memecoins está perjudicando a la industria”, señala Yun. "En este punto, si te tiran de la alfombra, ya sea por parte de Trump, Milei o quien sea, no es una acusación contra las criptomonedas. Es una acusación contra ti", dijo el presidente de The ETF Store, Nate Geraci. Sumándose a las preocupaciones, Samczsun, fundador del grupo de seguridad SEAL911, advirtió que las memecoins están alimentando un ciclo insostenible: “Incluso si la visión original de las memecoins era buena, es difícil creer que alguien pueda argumentar de buena fe que el meta actual es otra cosa que una suma negativa. Las memecoins son un incendio forestal que arrasa nuestra industria, y si no queremos quedarnos solo con cenizas, entonces es hora de actuar”, dijo en X.

Dicho todo esto, vale pensar, lo contra fáctico, ¿qué hubiera pasado si Milei no retiraba su tuit? Quizás, hoy se estaría hablando de un memecoin que vale miles de millones de dólares, en un lugar de un escándalo con ribetes de estafa cripto, quién sabe. Porque tanto a Davis como a sus “secuaces”, socios y personeros, se los acusa de haber maniobrado “tirando de la alfombra” (rug pull) y dejando caer a los inversores, y desde ese bando también lo culpan, casi irónicamente, a Milei de haber hecho “rug pull”, al haber retirado su tuit original. La misma “acusación” o coartada. Lo cierto es que como decía Tusam, a veces puede fallar, pero en este caso debe quedar claro si fue un infortunado paso en falso o algo menos decoroso. De ahí que vale preguntarse por qué el Presidente retiró su controvertido tuit. Puede ser que quizás ahí esté la respuesta al gran interrogante, si se trata de una participación incontinente o no. Claro que debe tronar el escarmiento interno, ya que, si le hicieron pisar el palito al Presidente, por alguna avivada interna o por simple incredulidad, debe aparecer él, la, los o las responsables. No vaya a ser, como en varios históricos casos, que culpen a un “perejil”, porque la credibilidad ya fue dañada. Y como prometió varias veces el Gobierno en campaña y luego en ejercicio, con LLA “el que las hace, las paga”. Veremos.