India compró un volumen récord de aceite de soja tras la baja de retenciones

El país asiático cerró envíos por 300.000 toneladas métricas, que se suman a los 10 cargamentos por 65.000 toneladas de porotos de soja que reservó China.

Las ventas de soja y sus derivados se dispararon tras el anuncio de la baja de retenciones a cero.

India compró unas 300.000 toneladas métricas de aceite de soja a la Argentina luego de que el lunes el Gobierno anunciara la baja de retenciones a cero para las oleaginosas y otros productos hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los u$s7.000 millones en ventas declaradas.

El país asiático, que es el mayor importador mundial de aceites vegetales, reservó así un volumen récord de envíos para un período tan corto , luego de que los compradores chinos solicitaran al menos 10 cargamentos por 65.000 toneladas cada uno de porotos de soja argentinos.

Estas compras agresivas fueron realizadas desde casas comerciales indias , y ayudarán a la Argentina a reducir sus existencias de aceite de soja, pero también podrían significar menos envíos de aceite de palma desde Indonesia y Malasia a la India, según informaron distribuidores a Reuters.

Asimismo, los distribuidores, que pidieron no ser identificados en el marco de la operación, expresaron que las compras de aceite de soja son para envío entre octubre y marzo , y que el volumen no tiene precedentes para un lapso de tiempo tan reducido, ya que India normalmente importa poco menos de 300.000 toneladas de aceite de soja al mes.

"Los precios se corrigieron alrededor de u$s50"

El aceite de soja se compró a un precio de entre u$s1.100 y u$s1.120 la tonelada, incluido el costo, el seguro y el flete (CIF), agregaron los distribuidores. "Como los precios se corrigieron en alrededor de u$s50 tras la exención de impuestos, los compradores indios se apresuraron a realizar compras, encontrándolo más barato que el aceite de palma", explicaron los comerciantes.

Los embarques de aceite de soja a la India cayeron un 25,27% a un mínimo de cuatro meses de 367.917 toneladas en agosto, según el principal organismo comercial del país, la Asociación de Extractores de Solventes de la India.

India compra aceite de palma principalmente de Indonesia y Malasia, mientras que obtiene aceite de soja y aceite de girasol de Argentina, Brasil, Rusia y Ucrania. La demanda de estos aceites comestibles, especialmente aceite de palma, suele aumentar durante la temporada de festivales indios debido al mayor consumo de dulces y alimentos fritos.