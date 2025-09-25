Feriados 2025: ¿Qué pasa con el 12 de octubre?

A partir de la Resolución 614/2025 el Gobierno puede trasladar aquellos feriados que caen durante el fin de semana al viernes previo o al lunes posterior. La decisión respecto del 12 de octubre.

¿Fin de semana largo sí o no? Enterate de qué ocurre con el feriado del 12 de octubre.

La llegada de octubre se vive con entusiasmo porque finalmente, el mes incluirá un feriado nacional que se traducirá en un día de descanso. Y es que, por decisión del Poder Ejecutivo el feriado correspondiente al 12 de octubre se trasladará para el viernes 10 . De esta manera, habrá un fin de semana largo desde el viernes hasta el domingo que muchos podrán aprovechar para hacer una escapada a algún lugar o para poder descansar.

El traslado fue comunicado de manera oficial a través del Boletín Oficial con el objetivode fomentar la movilidad interna, con énfasis en el rubro del turismo para que las personas puedan realizar algún viaje a algún destino en esos días libres. Dentro de la política de regulación de los feriados que son trasladables, anteriormente no se especificaba qué ocurría con aquellos que caían durante el fin de semana.

A partir de la resolución 614/2025, que aplica la ley 27.399, entonces, el Gobierno puede trasladar esos feriados a l viernes inmediato anterior, otorgando de esa manera un puente de tres días . Precisamente esto es lo que ocurrirá este 12 de octubre cuando sea trasladado al 10.

Cada 12 de Octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina . Esta fecha reemplazó a la antigua denominación que era el "Día de la Raza". La normativa que rige desde el año 2010, busca resignificar el hecho histórico del arribo de los europeos a nuestro continente para invitar a la reflexión sobre la pluralidad cultural , además de enfatizar en el importante papel de los pueblos originarios y la mirada de una identidad inclusiva que se puede construir .

Fue el entonces presidente Hipólito Yrigoyen quien estableció como feriado nacional este día en el año 1917 con el concepto detrás de "encuentro de dos mundos", en alusión a la llegada de los europeos. Pero con el pasar de los años y el debate en torno al tema, se cuestionó el concepto de "raza" como una categoría con una connotación en torno negativa, por eso se optó por la modificación del mismo.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural.png

El Decreto que introduce la movilidad de los feriados en fines de semana

El Decreto 614/2025, que aplica la ley 27.399, es el que permite el desplazo de los feriados que coinciden con sábados o domingos. Según el mismo, los asuetos nacionales trasladables pueden desplazarse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo defina la autoridad que corresponde.

Relax- feriado FreePik.es

En el caso del feriado de octubre, el Gobierno decidió adelantarlo al viernes 10 mediante la resolución 139/2025 que se publicó en el Boletín Oficial. De esta manera, se busca potenciar el turismo interno y, de alguna manera poder regular el sistema económico del rubro que está sufriendo la crisis que se vive en el país.