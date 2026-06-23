Inteligencia artificial, yen e inflación: por qué el tifón que sacude los mercados viene de Asia

Una combinación de factores entre dos de las economías asiáticas más importantes, sumado al tono hawkish que marcó la Fed la semana pasada, desencadenó una fuerte corrección que ya se siente en Wall Street.

Si bien se trata del mismo fenómeno climático, un huracán no es lo mismo que un tifón . El lugar en el que ocurren es la diferencia fundamental: uno se da en el Óceano Atlántico y en las costas occidentales del continente americano; el otro, en las costas asiáticas que lindan al Pacífico . Por esa razón, el vendaval financiero que golpea este martes a los mercados globales se trata efectivamente de un tifón. Las bolsas orientales se desplomaron hasta 10% y el índice tecnológico Nasdaq en EEUU pierde más de 2,5%.

El economista de Pepperstone , Felipe Barragán , explicó que el detonante más inmediato del "nerviosismo" en los mercados de renta variable durante esta jornada es la corrección en el sector de semiconductores y tecnología, teniendo su epicentro en el índice líder de la bolsa de Corea del Sur , el Kospi.

Y desarrolló: "Las acciones de fabricantes de chips surcoreanos — SK Hynix y Samsung Electronics — se desplomaron más del 12%, arrastrando al índice Kospi a una caída del 10% desde sus máximos históricos recientes , lo que obligó a la bolsa de Seúl a suspender las operaciones por veinte minutos ".

"Este movimiento no es un fenómeno aislado", subrayó el analista, sino que refleja "una preocupación creciente sobre las valoraciones excesivas " acumuladas durante el rally de inteligencia artificial (IA) de los últimos meses, " en un contexto donde los inversores comienzan a cuestionar si el ciclo de inversión en infraestructura de IA puede sostener el ritmo de crecimiento implícito en los precios actuales".

La bolsa de Corea del Sur debió apagar sus operaciones durante unos minutos para mitigar las pérdidas.

Una de las empresas tecnológicas golpeadas por esto es SpaceX, de flamante debut en Wall Street hace dos semanas, "en parte anticipando una posible emisión de deuda de gran tamaño".

Desde Porfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que el golpe provino del conglomerado japonés Softbank y las declaraciones de su CEO, Masayoshi Son, quien "le bajó el tono" a los planes de la empresa de Elon Musk de lanzar hasta un millón de satélites de cómputo, un elemento clave detrás de la "tesis alcista" de la compañía, que apuesta al desarrollo de la infraestructura de IA en el espacio.

En la asamblea anual de accionistas de Softbank, el CEO japonés argumentó que "la electricidad es apenas una fracción menor del costo de operar un data center (el hardware como los chips pesa mucho más) y que los costos de transporte al espacio, mantenimiento y latencia anulan cualquier ventaja".

El impacto en Wall Street

Las acciones de las empresas fabricantes chips de memoria, como Micron, se desplomaron esta jornada tras las fuertes pérdidas de las empresas surcoreanas. "A primera vista, esto parece menos un pánico macroeconómico generalizado y más una prueba de estrés para un grupo de líderes concentrados tras un período prolongado de crecimiento", explicaron desde el Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR) en su último informe.

Plantearon que también "podría representar un reinicio tras un fuerte avance impulsado por la IA", aunque aclararon que "no necesariamente significa el inicio de un colapso total del mercado, a menos que las ventas se extiendan".

Subrayaron que "no hubo un detonante claro más allá de la debilidad de Corea del Sur y, posiblemente, la inquietud ante la publicación de los resultados de Micron mañana por la tarde". La empresa son sede en el estado norteamericano de Idaho es sel ejemplo paradigmático del reciente auge de los chips de memoria y la concentración del sector en cada vez menos actores.

Por lo tanto, desde Schwab consideraron que cualquier decepción con los resultados de Micron "podría reforzar la dinámica de caída en cadena, pero unos buenos resultados podrían atraer de nuevo a los compradores al sector". A eso se le agrega que mañana se avecina otro evento importante para la IA y los chips, cuando Nvidia celebre su junta de accionistas.

Sobre este punto, la directora de análisis y estrategia de renta variable internacional en el SCFR, Michelle Gibley, advirtió que "si la inversión en IA decepciona, esto podría extenderse a los mercados en general, dada la creciente concentración (del sector)".

Fabricante Micron.jpg La fabricante de chips Micron experimentó un crecimiento bursátil explosivo durante el año pasado, experimentando un alza interanual en sus acciones de más del 200%.

Inflación alta, tasas aún más altas

Barragán explicó que eso "se suma a la creciente preocupación de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una postura más restrictiva durante más tiempo, situación que en un contexto de altas valorizaciones tiende a generar presión sobre los activos de riesgo".

Esa situación también su impacto sobre el yen japonés, el cual roza mínimos de 40 años. Una situación que está obligando al gobierno de Sanae Takaichi a asegurar que intervendrán de manera en conjunto con la administración de Donald Trump para apuntalar el valor de la divisa nipona, un escenario que podría generar liquidaciones en posiciones cortas especulativas en yenes, según analistas japoneses consultados por Ámbito.

La expectativa está en lo que podría ocurrir con el carry trade entre el yen y el dólar, uno de los más importantes a nivel mundial, debido a que las tasas históricamente bajas del Banco de Japón (BoJ) durante las últimas décadas hicieron que los créditos en la moneda japonesa tuvieras intereses muchos más bajos que los de otros países, volviéndose una fuente de financiamiento para quienes invierten en activos de riesgo a nivel global.