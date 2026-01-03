Inversiones: qué acciones, bonos y Cedears recomiendan comprar en enero

Las carteras de inversiones deberían estar diversificadas entre activos financieros en pesos y en dólares.

Con el comienzo del nuevo año, los especialistas de la city analizaron qué inversiones realizar en enero , teniendo en cuenta que la volatilidad electoral ya desapareció, pero todavía se mantiene la incertidumbre en torno al tipo de cambio y la inflación .

En las últimas jornadas, el tipo de cambio subió dada la demanda estacional vinculada al turismo. Por esta razón, los expertos consideran que una parte de la cartera debería centrarse en la preservación de capital mediante la compra de activos dolarizados .

"En renta fija, salvo para necesidades de capital de trabajo de muy corto plazo, me inclinaría por instrumentos en dólares. La estacionalidad juega a favor: la demanda de divisas por turismo suele presionar al tipo de cambio, y el propio BCRA anticipó que retomaría la compra de reservas desde comienzos de año. En ese contexto, los fondos de renta fija en moneda dura aparecen como una alternativa para diversificar y reducir riesgo en el arranque del año", comentó el analista y asesor financiero Mariano Monferini .

Por otra parte, un segmento del portafolio debería volcarse a estrategias en pesos . Para Florencia Blanc , economista en Aldazábal y Compañía, las opciones más sensatas son los bonos duales y los bonos CER con vencimiento en marzo de 2026.

"Consideramos que las breakeven contra sus pares tasa fija lucen optimistas, por lo que ofrecerían mayores retornos que dichos instrumentos, a la vez que ofrecen cobertura de tasa e inflación en un contexto de incertidumbre en el corto plazo sobre el proceso de desinflación y régimen monetario", indicó.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Los expertos detallaron qué inversiones realizar en enero. Depositphotos

En esta línea, el Comité de Inversiones de Criteria detalló que, para perfiles conservadores, hay potencial en el devengamiento de tasas del bono dual TTM26.

"En valor relativo contra la curva de tasa fija, y aunque ya han exhibido una suba significativa que capturó buena parte del movimiento esperado, también vemos valor en el tramo corto de la curva CER (X29Y6, TZXM6 o TZX26)", añadieron los expertos.

Mirada de largo plazo

De cara al largo plazo, enero sería un buen punto de partida para iniciar posiciones en acciones locales, especialmente las ligadas al sector energético.

"Reforzamos nuestro view positivo sobre el sector de Oil & Gas en Argentina a pesar de la evolución poco positiva del precio del petróleo. Esto generó cierta presión sobre los resultados de las compañías que forman parte del sector, las cuales sufrieron compresión de sus márgenes y erosión en los flujos de caja. El consenso de los analistas proyecta que el precio del crudo se mantendría en torno a los u$s55, en un escenario que se encontrará marcado por sobreoferta e inventarios elevados", sostuvo Maximiliano Donzelli, director de Estrategia y Trading en IOL.

"Dicho esto, creemos que no perder de vista el horizonte de largo plazo resulta clave. Así, tanto YPF como Vista Energy (así como también otras compañías como Pampa Energía o TGS) continúan avanzando con ambiciosos planes de expansión en Vaca Muerta, con expectativas de incrementar exponencialmente su producción de petróleo y gas en los próximos años", agregó.

Y dentro del segmento de Cedears, se destacan los papeles más consolidados. "Para quienes buscan exposición sin asumir grandes oscilaciones, Cedears de empresas de baja volatilidad como Berkshire Hathaway pueden contribuir a una cartera defensiva", aclaró Monferini.