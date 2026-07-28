La bolsa de Seúl se hundió casi 11% ante el desplome de las acciones tecnológicas en los mercados de Asia

El índice de semiconductores asiáticos cayó hasta un 7,5% en su peor jornada desde marzo, con Samsung desplomándose un 13,39% y SK Hynix un 11,55%. El avance de China en la fabricación de chips avanzados y las dudas sobre la sostenibilidad del gasto en IA, las claves.

Caída de chips: Las acciones del sector de semiconductores se desplomaron por avances de China y dudas sobre la IA.

La caída en las acciones del sector de semiconductores se profundizó este martes, impulsada por los avances de China en la fabricación de chips avanzados y las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del elevado gasto en inteligencia artificial a nivel global.

Esta presión provocó una nueva ola de ventas masivas globalmente , destacándose un desplome de hasta el 7,5% en el índice de Bloomberg para acciones asiáticas del sector, la peor baja desde marzo , tras las pérdidas previas en Estados Unidos. El temor a una mayor competencia creció al conocerse que una firma respaldada por el Estado chino inició la producción en masa de máquinas de litografía por inmersión en ultraviolenta profundo.

Asimismo, los contratos de infraestructura de inteligencia artificial de Nvidia Corp. ( NVDA ), valuados en u$s750.000 millones, aumentaron las dudas de los inversores en torno al elevado endeudamiento del sector de la IA.

Mientras tanto, el indicador regional MSCI AC Asia-Pacífico quedó al borde de una corrección técnica debido a que los inversionistas vendieron masivamente las acciones de IA que más habían subido en el año.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó casi un 10,8% , al tiempo que las principales empresas de chips de memoria, Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. (SKHY), sufrieron importantes desplomes en la jornada de hoy. Samsung se derrumbó un 13,39%, mientras que SKHY cayó 11,55%. Por su parte, tanto el Nikkei 225 de Japón, como el Taiex de Taiwán registraron pérdidas de alrededor del 4,7%.

Dichas caídas evidencian lo rápido que ha dado un giro la actitud hacia uno de los movimientos más "en auge" del mercado. Así, crecen las dudas entre los inversores sobre la sostenibilidad de las altas cotizaciones y de la histórica corriente de capital destinada a la IA. Además, el precio para asegurar las deudas de Nvidia ante un eventual incumplimiento registró un máximo histórico este lunes.

Según Dilin Wu, estratega de análisis en Pepperstone Group Ltd., el aumento en los swaps de Nvidia señala que “el sector crediticio está detectando una señal que las acciones de bolsa todavía no han reflejado en su totalidad”. Agregó que “el desencadenante más directo es la información sobre la tecnología DUV en China”, la cual afecta negativamente a los mercados accionarios de Japón y Corea del Sur.

La caída en las acciones del sector de semiconductores se profundizó este martes, impulsada por los avances de China en la fabricación de chips avanzados. Imagen creada con IA

En contraste, las cotizaciones de las empresas de piezas para equipos de chips en la China continental ganaron terreno tras este anuncio: firmas como Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co. y Mloptic Corp. llegaron a subir un 20%. Esta novedad intensificó el temor por el progreso tecnológico chino, reforzado además por el destacado debut bursátil de CXMT Corp. este lunes en el mercado de Shanghái.

Desconfianza y volatilidad

Los retrocesos globales en las cotizaciones de los semiconductores en Asia dejan ver la desconfianza del mercado al arrancar una semana clave, marcada por la presentación de informes financieros de los grandes gigantes tecnológicos globales. Las proyecciones de gasto y presupuesto de firmas como Meta Platforms Inc. (META) y Amazon.com Inc. (AMZN) serán determinantes para el rumbo que tomarán las acciones en adelante.

El mercado muestra desconfianza ante las próximas presentaciones de resultados de gigantes tecnológicos.

Las acciones del sector de la memoria y el almacenamiento han ejercido una gran influencia en el impulso del sector de la inteligencia artificial este año, ya que el aumento de los precios de los chips ha generado ganancias récord. Ante las crecientes dudas sobre las perspectivas a largo plazo, las importantes ganancias se están reduciendo rápidamente.

Kioxia Holdings Corp. cayó un 18% el martes, lo que ha reducido aún más el repunte que, brevemente, la convirtió en la empresa más valiosa de Japón el mes pasado. SK Hynix ha perdido alrededor de u$s570.000 millones en capitalización bursátil desde que sus acciones alcanzaron un máximo histórico en junio.