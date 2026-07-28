Tras el Mundial 2026, qué jugadores argentinos ya cambiaron de club

Luego del Mundial 2026 de la FIFA, donde la Selección Argentina consiguió el subcampeonato, el mercado de pases del fútbol europeo está en plena actividad.

Luego del Mundial 2026 de la FIFA, donde la Selección Argentina consiguió el subcampeonato, el mercado de pases del fútbol europeo está en plena actividad.

Esto representa nuevos proyectos y desafíos para muchos jugadores argentinos. Los casos de Alejandro Garnacho, Marcos Senesi y Valentín Barco , protagonistas de dos de los movimientos más importantes del mercado argentino, reflejan cómo varios futbolistas buscarán dar un salto de calidad después del Mundial.

El "Colo" Barco dejará el Racing de Estramburgo francés para incorporarse al Chelsea de Inglaterra, dado que ambos clubes los manejan el mismo grupo empresario. De esta manera, el exBoca volverá a la Premier League tras su paso por el Brighton.

En tanto, Marcos Senesi continuará siendo uno de los defensores argentinos más observados de la liga inglesa: el zaguero pasó del Bournemouth al Tottenham como jugador libre.

Por otro lado, Alejandro Garnacho dejó el Chelsea y se incorporó al Aston Villa . El delantero argentino nacido en España será compañero de "Dibu" Martínez por el momento, ya que el arquero negocia una salida a la Juventus de Italia.

Garnacho, de 22 años, fue parte de la operación record de Morgan Rodgers, por cuyo pase el Chelsea pagó 138 millones de euros (la más alta en la historia de la Premier League). Por lo tanto, está a préstamo por una temporada en Aston Villa con obligación de compra.

En tanto, un referente de la "Scaloneta" en los últimos ocho años ya debutó en su nuevo equipo: se trata de Nicolás Otamendi, quien firmó con River tras cerrar su ciclo en el Benfica de Portugal y el fútbol europeo.

El caso de Cristian Romero es uno de los que más atención genera en Europa. Tras disputar otro gran Mundial y llegar de nuevo a la final como titular indiscutido, clubes de peso como Inter de Milan, Barcelona y Atlético Madrid buscan incorporarlo a sus filas. Sin embargo, será una operación complicada ya que el Tottenham quiere mantenerlo.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 horas ante Suiza. @anpic4k

En una situación similar está Julián Álvarez, quien ya declaró que quiere irse del Atlético Madrid de Simeone, pero los dirigentes del club español lo quieren retener a toda costa a pesra del deseo del futbolista. Su principal interesado es el Barcelona, a quien lo piden los 500 millones de euros de la cláusula.

Julián Álvarez habló sobre su futuro y le envió un guiño al Barcelona

Thiago Almada también protagoniza uno de los capítulos más atractivos del mercado. Su continuidad en Europa todavía no aparece completamente definida y distintas alternativas comenzaron a surgir durante las últimas semanas.

River evaluó la posibilidad de intentar su regreso al fútbol argentino y hasta se llegó a decir que había un acuerdo de 20 millones por la mitad de su pase. Luego, Flamengo irrumpió con una propuesta económica considerablemente superior, cercana a los 30 millones de euros. Su futuro es una incógnita.