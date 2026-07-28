La madre de la nena muerta en Villa Gesell se negó a declarar ante la Justicia y podrían imputarla por homicidio agravado

La investigación por la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell suma este martes un nuevo capítulo. Lucía Sosa, quien permanece detenida, prefirió no brindar su testimonio y la fiscalía evalúa agravar la imputación.

La madre de la nena fallecida en Villa Gesell se negó a declarar.

La causa que investiga la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell esperaba avanzar este martes con la declaración de Lucía Sosa, la madre de la niña , quien permanece detenida mientras la Justicia define si modifica la calificación penal que pesa en su contra. Sin embargo, se negó a prestar su declaración y la imputación podría empeorar para la acusada.

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Hasta el momento, la mujer está acusada por abandono de persona , aunque los investigadores analizan imputarla por homicidio agravado por el vínculo , un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

La decisión dependerá tanto de lo que surja durante la indagatoria como de las pruebas que continúan incorporándose al expediente.

La investigación dio un giro luego de conocerse el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de la niña. Inicialmente, Sosa había manifestado que su hija se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera , explicación que brindó cuando trasladó a la menor sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia .

Sin embargo, el informe forense concluyó que la causa de muerte fue una hipoxemia , es decir, una disminución crítica del oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva , cuadro que finalmente derivó en un paro cardíaco.

Ese resultado descartó la hipótesis planteada por la imputada y orientó la investigación hacia la posibilidad de un homicidio provocado por la madre.

Qué busca determinar la fiscalía

Con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscalía intenta reconstruir los movimientos realizados por la mujer antes del fallecimiento de la beba.

Los investigadores procuran establecer qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas a la muerte de la menor y si existió alguna conducta que pudiera configurar un delito más grave que el inicialmente imputado.

La declaración indagatoria prevista para este martes era una de las piezas centrales para definir los próximos pasos de la causa, sin embargo Sosa se negó a declarar.

El antecedente judicial

La muerte de la niña reactivó un expediente que años atrás generó una fuerte conmoción en Mar del Plata. En 2018, Lucía Sosa fue absuelta en el juicio por la muerte de Yazmín, una de sus hijas, de 11 meses, fallecida en 2016.

Durante esa investigación, la mujer y quien entonces era su pareja permanecieron varios días prófugos antes de entregarse a la Justicia. Ambos estuvieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron su inocencia a lo largo de todo el proceso.

En ese mismo debate oral también se analizó el fallecimiento de otra hija de Sosa, una bebé de seis meses que había muerto en 2013.

En aquella oportunidad, el tribunal concluyó que no existían lesiones traumáticas ni indicios de abuso sexual y atribuyó ambos decesos a complicaciones respiratorias, motivo por el cual resolvió absolver a los acusados.

La investigación continúa

Con la muerte de una tercera hija de Lucía Sosa, la Justicia volvió a poner bajo análisis los antecedentes del caso mientras intenta esclarecer las circunstancias del nuevo fallecimiento.

Los investigadores esperan que la indagatoria y las pericias pendientes permitan determinar si existen elementos suficientes para agravar la imputación y avanzar con una acusación por homicidio agravado por el vínculo.