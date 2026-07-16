Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿Hay aumento en julio de 2026 y cuánto se cobra?

El complemento se mantiene este mes y continúa depositándose junto con la prestación principal. Conocé los detalles.

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a quienes reúnen los requisitos, sin necesidad de realizar una inscripción

La Tarjeta Alimentar , actualmente denominada Prestación Alimentar , continúa pagándose durante julio a través de ANSES . Aunque este mes las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron un aumento del 2,15% por la actualización por movilidad, el complemento destinado a la compra de alimentos no tuvo modificaciones y mantiene los mismos valores que venía abonando el Gobierno.

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El beneficio se deposita de manera automática, junto con la prestación principal, y no requiere ningún trámite adicional. ANSES cruza los datos de los titulares con la información disponible en sus bases y acredita el dinero en la misma cuenta donde se cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la pensión correspondiente.

La Prestación Alimentar forma parte de la política de asistencia destinada a garantizar el acceso a la canasta básica para los hogares con menores ingresos. A diferencia de otras ayudas sociales, su monto no está atado a la movilidad previsional, por lo que solo cambia cuando el Gobierno dispone una actualización específica. En julio esa decisión no se tomó y los importes permanecen congelados .

La Prestación Alimentar alcanza a distintos grupos de beneficiarios que ya perciben una prestación de ANSES . El otorgamiento es automático, por lo que no existe una inscripción específica para acceder al programa. Una vez que el organismo verifica que la persona reúne las condiciones exigidas , el dinero comienza a acreditarse en la misma cuenta bancaria donde cobra la prestación principal.

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive

personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad

titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

madres que perciben una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más

El beneficio se liquida automáticamente siempre que los datos personales y del grupo familiar se encuentren actualizados en ANSES. Si se produce el nacimiento de un hijo o algún cambio en la composición familiar, el organismo recomienda revisar la información registrada en Mi ANSES para evitar demoras en la acreditación.

Montos oficiales de la Tarjeta Alimentar para julio de 2026: ¿cuánto cobro según mis hijos?

Durante julio, la Prestación Alimentar mantiene exactamente los mismos valores que en los meses anteriores. Mientras la AUH aumentó un 2,15%, el complemento alimentario no recibió ningún incremento.

Los montos oficiales son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

Estas sumas se acreditan de manera íntegra y no están sujetas al descuento del 20% que sí se aplica sobre la AUH.

ANSES

Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar en julio

La Prestación Alimentar se acredita junto con la prestación principal, por lo que sigue el mismo calendario de pagos establecido por ANSES para la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas alcanzadas por el beneficio.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio

Pensiones No Contributivas: