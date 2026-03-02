Cedears: Bank of America se volvió muy optimista con las acciones de un gigante del retail

La evaluación sobre las acciones se centró en dos fortalezas clave de la empresa: el poder de fijación de precios de Costco y su notable lealtad de clientes.

Bank of America se volvió muy optimista con las acciones de este gigante defensivo.

Costco , la gran cadena de supermercados que compite directamente con Walmart, recibió una actualización de recomendación por parte de Bank of America , que restableció su cobertura con un rating de "compra" y un objetivo de precio ambicioso de u$s1.185 por acciones , resaltando el valor que la empresa sigue generando para inversores y consumidores. Sus papeles están disponibles para los inversores argentinos en la bolsa local a través sus Cedears .

La evaluación del banco se centró en dos fortalezas clave: el poder de fijación de precios de Costco y su notable lealtad de clientes . Según el análisis, esos factores posicionan a la empresa como una de las más resistentes dentro del sector retail, especialmente en economías con distribuciones de ingresos heterogéneas, donde consumidores de distintos segmentos buscan valor por su dinero.

Este nuevo rating se dio en un momento en que los inversores ya habían mostrado confianza en la firma ante vientos de volatilidad en el mercado general.

El stock de Costco se encontraba con apreciaciones importantes en lo que va de 2026, y algunos estrategas financieros lo ven como un activo defensivo entre los valores relacionados al consumo básico.

Parte de la atracción para los accionistas proviene de la constante expansión de ingresos por membresías y su política de dividendos . Costco ha mantenido una trayectoria de pagos crecientes, habiendo incrementado recientemente su dividendo regular , lo que la convierte en una opción interesante también para quienes buscan ingresos por medio de dividendos estables.

La evaluación sobre las acciones se centró en dos fortalezas clave de la empresa: el poder de fijación de precios de Costco y su notable lealtad de clientes. Depositphotos

Un informe reciente de CNBC señaló a Costco como una de las acciones con dividendos atractivos dentro del universo identificado por Wolfe Research. En abril, elevó su dividendo regular trimestral de u$s1,16 a u$s1,30 por acción, reforzando su compromiso con los accionistas. Además, en distintas oportunidades distribuyó dividendos extraordinarios de magnitud, una práctica que potenció su atractivo entre inversores orientados a generar ingresos periódicos.

Una empresa con un negocio sólido

El modelo de negocio por suscripción de Costco, donde los miembros pagan tarifas anuales a cambio de acceso a productos a precios reducidos, se traduce en altas tasas de renovación y un flujo de caja recurrente sólido.

Esto le da a la cadena una base sólida para financiar expansiones, nuevas aperturas de tiendas y mejorar operaciones de comercio electrónico sin depender excesivamente de endeudamiento.

Además, la cobertura de analistas en Wall Street muestra una fuerte inclinación general hacia recomendaciones de compra para las acciones de Costco, con múltiples firmas ajustando al alza sus objetivos de precios y validando la percepción de valor a largo plazo de la empresa.

A pesar de eso, también persisten visiones más cautas sobre las perspectivas de crecimiento, recordando que los rendimientos pasados no aseguran tendencias futuras. Sin embargo, la mayoría de analistas coinciden en que el modelo de negocio y la fidelidad de la base de miembros posicionan a Costco para mantener su rendimiento con el paso del tiempo.