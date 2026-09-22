Las acciones de Nvidia cayeron hasta un nivel que preocupa al mercado: el motivo + Agregar ámbito en









Las acciones de Nvidia llegaron a cotizar a menos de 17 veces las ganancias proyectadas, la mitad del múltiplo que tenía la compañía durante 2025.

Las acciones de Nvidia llegaron a cotizar a menos de 17 veces las ganancias proyectadas, la mitad del múltiplo que tenía la compañía durante 2025. Nvidia

Nvidia atraviesa una situación particular en Wall Street: mientras sus resultados y perspectivas de crecimiento siguen mostrando la fortaleza del negocio de inteligencia artificial (IA), la valuación de sus acciones se redujo de manera significativa.

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En concreto, las acciones de Nvidia llegaron a cotizar a menos de 17 veces las ganancias proyectadas, un nivel que representa aproximadamente la mitad del múltiplo que tenía la compañía durante 2025.

La caída de la valuación contrasta con la evolución de sus resultados, que continúan beneficiándose del fuerte crecimiento de la inversión en infraestructura para IA.

Nvidia cae en bolsa a pesar de su fortaleza El dato adquiere mayor relevancia porque Nvidia se convirtió en uno de los principales beneficiarios del desembolso de las grandes empresas tecnológicas para desarrollar centros de datos capaces de entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado comenzó a prestar mayor atención a la posibilidad de que el ritmo de crecimiento de este negocio se modere.

La cuestión central no pasa necesariamente por una caída de las ganancias, sino por cuánto crecimiento futuro ya está incorporado en el precio de la acción. Cuando una compañía mantiene un fuerte aumento de sus beneficios pero su múltiplo bursátil se comprime, significa que los inversores están aplicando una valoración más conservadora sobre sus perspectivas.

Las acciones de Nvidia llegaron a cotizar a menos de 17 veces las ganancias proyectadas, la mitad del múltiplo que tenía la compañía durante 2025. "La cotización de la acción ha caído considerablemente, lo que sugiere un sano escepticismo sobre la sostenibilidad de la actual capacidad de generación de beneficios de la empresa", afirmó Eli Horton, gestor sénior de cartera de renta variable temática y renta variable de crecimiento sólido en TCW. "El rendimiento de la acción es sorprendente, dado su excelente panorama fundamental, pero indica que el mercado espera menos de lo que el consenso estima actualmente", añadió. Nvidia sigue siendo líder Nvidia todavía conserva una posición dominante dentro del ecosistema de chips utilizados para IA. Al mismo tiempo, competidores como AMD y Broadcom avanzaron en distintos segmentos, mientras que grandes clientes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google y Meta desarrollan chips propios para determinadas tareas de inteligencia artificial. Otro cambio relevante es la evolución del mercado desde el entrenamiento de modelos hacia la inferencia, es decir, el procesamiento necesario para utilizar modelos de IA una vez entrenados. Esta transición puede ampliar el mercado total, pero también abre espacio para soluciones alternativas a las GPU de Nvidia. A esto se suma que las acciones ya no muestran el mismo comportamiento extraordinario de etapas anteriores. Nvidia cayó después de sus resultados en seis de los últimos ocho trimestres, incluidos los cuatro más recientes, mientras que otras compañías vinculadas al ciclo de semiconductores registraron avances superiores.

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