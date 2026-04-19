Wall Street: el rally tecnológico llegó a las acciones de software que estaban rezagadas

Acciones de tecnológicas como Oracle registraron subas del 30%, mientras que firmas como Atlassian, Snowflake o AppLovin también mostraron avances.

Acciones de tecnológicas como Oracle registraron subas del 30%, mientras que firmas como Atlassian, Snowflake o AppLovin también mostraron avances.

El rally tecnológico en Wall Street dejó de estar concentrado exclusivamente en las acciones de los fabricantes de chips y comenzó a expandirse hacia el segmento de software, marcando una nueva etapa dentro del ciclo impulsado por la inteligencia artificial.

Durante los últimos meses, las acciones de semiconductores lideraron las subas gracias a la fuerte demanda de infraestructura para IA . Sin embargo, el movimiento empezó a ampliarse hacia compañías de software , lo que sugiere una rotación dentro del propio sector tecnológico y una base de crecimiento más diversificada.

Desde el mínimo alcanzado el 30 de marzo, el ETF iShares Semiconductor (SOXX) subió más del 30% en 12 días de negociación , mientras que el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) solo ganó un 8%.

Empresas como Oracle registraron subas cercanas al 30% en apenas cuatro días , mientras que otras firmas como Atlassian, Snowflake o AppLovin también mostraron avances significativos.

Este cambio reflejó un renovado interés del mercado por compañías vinculadas al uso y monetización de la inteligencia artificial , más allá de su infraestructura.

La lógica detrás de esta rotación es clara. En una primera etapa, los inversores se enfocaron en los “picks and shovels” de la IA, es decir, los chips y hardware necesarios para sostener el crecimiento.

Wall Street Imagen: Freepik

Nueva fase

Ahora, el mercado comenzó a mirar la siguiente fase: las empresas que pueden capturar ingresos a partir de la implementación de esa tecnología, especialmente en software empresarial y plataformas digitales.

Además, esta ampliación del rally ayudó a mejorar la salud del mercado tecnológico en general. A diferencia de períodos anteriores, donde pocas acciones explicaban la mayor parte de las subas, la participación de más compañías redujo la concentración y volvió más sostenible el avance del sector.

El contexto macro también jugó un rol relevante. La disminución de tensiones geopolíticas y las expectativas de estabilidad económica impulsaron el apetito por riesgo, que favoreció a sectores de crecimiento como tecnología.

En este entorno, los inversores comenzaron a reposicionarse en activos con mayor potencial de expansión de ingresos, como el software vinculado a IA.

No obstante, algunos analistas advirtieron que el movimiento todavía enfrenta desafíos. El sector software venía de un período de debilidad y aún no recuperó completamente su tendencia alcista de largo plazo. Aun así, la mejora en momentum y volumen de operaciones indicó que la presión vendedora comenzó a disiparse.

En paralelo, el hecho de que tanto semiconductores como software subieran en conjunto marcó un cambio importante. El rally tecnológico dejó de ser un fenómeno aislado y pasó a convertirse en un movimiento más amplio dentro del ecosistema de IA, lo que podría tener implicancias positivas para el mercado en su conjunto.