Lionel Messi está muy cerca de comprar un equipo de España + Agregar ámbito en









El astro argentino va en busca de cerrar las negociaciones para adquirir su segundo club en el país y se posiciona como un gran empresario de clubes en Europa.

Lionel Messi, muy cerca de convertirse en accionista del Eldense de la segunda división de España.

Lionel Messi está en negociaciones avanzadas para adquirir al Eldense, equipo de la segunda división del país, que recientemente ascendió a dicha categoría, según medio españoles. Además, afirman que el argentino compraría el 100% de los derechos económicos del club, sin terceros como intermediarios.

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Una vez que se confirme la transferencia del activo, Messi pondrá en marcha su intención de convertirse en empresario una vez que se retire del fútbol. El primero al cual le compró los derechos fue a la Unió Esportiva Cornellà, de la quinta división española, a principios de este año. Se estima que los montos por el club catalán ronden los u$s2,3 millones, aunque las cifras oficiales no salieron a la luz.

Messi y su nuevo rol en el mundo del fútbol. BBC Lo curioso es que los clubes tienen una significativa distancia entre ellos, aunque realmente el trecho y los viajes no serán un inconveniente para el excapitán de la Selección Argentina. El Cornellà está a 15 kilómetros del centro de Barcelona, mientras que el Eldense está en Alicante, a casi 500 kilómetros de la ciudad en donde reside el “10” en España.

Los detalles que restan para que Messi compre un nuevo club Según Marca, Messi ya llegó a un acuerdo total con los actuales propietarios del CD Eldense, aunque todavía resta que se completen los trámites legales para hacer la transacción. Entre ellos, el “due diligence”, que consiste en pasar por una auditoría y una investigación a la operación antes de la fusión. Además, la resolución también estará sujeta a la autorización del Consejo Superior de Deportes del país.

Los festejos del Eldense cuando ascendieron a segunda división. En lo que respecta a la parte deportiva del club, este sería el primer equipo profesional que el argentino se haga accionista, debido a que hace poco ascendieron a la segunda división española y recién en esta instancia se consideran como expertos en el deporte, con un salario acorde a la categoría.

Los otros clubes de lo que es dueño Messi Si bien el Eldense será el primero en ser profesional, el campeón del mudo con Argentina en 2022 ya tiene otros tres. Sacando el ya mencionado Cornellà, también es dueño del Deportivo LSM de Uruguay, el cual comparte con su compañero en el Inter Miami Luis Suárez, y el Leones FC de Rosario, el cual es un proyecto familiar presidido por su hermano Matías. El Deportivo LSM, con Luis Suárez, y Leones FC, con su hermano Maías. En el Deportivo LSM confirmó su participación unos días después que Suárez haga pública la invención del club como tal, que compite en la segunda categoría del fútbol uruguayo. El Leones de Rosario, por su parte, se creó en 2015 y recién 10 años más tarde comenzó a competir profesionalmente. A día de hoy, está tercero en la Zona B de la Primera C del fútbol argentino y está totalmente sostenido por la familia Messi.