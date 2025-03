Las criptomonedas extienden debilidad: Bitcoin tocó niveles pre Trump y Ethereum perdió un valor clave

El mercado de criptomonedas atraviesa una fuerte depresión . El bitcoin (BTC) continúa su caída y se sostiene levemente por encima de los u$s81.000, según Binance, después de haber tocado los u$s76.000, niveles no vistos desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre pasado. En este contexto, Ethereum también cede más de 8% y perfora los u$s2.000, a u$s1.905. La última vez que ETH estuvo en estos niveles fue a finales de 2023.

El mandatario contribuyó a la volatilidad con sus cambios constantes en materia arancelaria y declaraciones ambiguas. De hecho, el temor del mercado a una posible recesión en EEUU aumentó, y Trump no descartó completamente este escenario. Durante una entrevista con Fox News el fin de semana, evitó dar una respuesta clara sobre la estabilidad económica del país y se limitó a señalar que atraviesa un “período de transición” . Aunque su secretario de Comercio, Howard Lutnick, intentó disipar las dudas, el daño ya estaba hecho y el sentimiento de aversión al riesgo se profundizó.

Desde el fondo de cobertura QCP Capital advierten que, mientras el mercado cripto no encuentre una nueva narrativa, su correlación con la renta variable seguirá elevada en el corto plazo. “Ambos activos de riesgo están cerca de sus mínimos recientes, y con la incertidumbre arancelaria persistente, la volatilidad podría aumentar conforme se publiquen nuevos datos económicos clave en EE.UU.”, señalaron.

Mañana se conocerá el Índice de Precios al Consumo (IPC) de febrero, un dato clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). La semana pasada, el Libro Beige del banco central ya anticipó un repunte inflacionario debido al impacto de los aranceles.

Las novedades en el mundo cripto no convencieron a los inversores

Por otro lado, las recientes novedades sobre criptomonedas no lograron convencer a los inversores. El plan para crear una reserva estratégica de bitcoin fue recibido con escepticismo, ya que no prevé nuevas compras de activos digitales y estará compuesta exclusivamente por criptoactivos incautados por el gobierno de EE.UU. “Incluso figuras clave del sector cripto, que podrían haber sido beneficiadas, han criticado esta medida”, apuntó David Morrison, analista sénior de FCA.

Además, la primera cumbre cripto de la Casa Blanca dejó pocas certezas. Solo se anunció la intención de establecer un marco regulatorio para las stablecoins, con posible aprobación en agosto, y la promesa de una normativa más flexible. “Trump ya no le debe nada a la comunidad bitcoiner por su apoyo. Si quieren algo más, ahora tendrán que negociar”, opinó Jeff Park, director de estrategias del fondo Bitwise. Según el experto, “pedimos demasiado poco: solo incluir bitcoin en la reserva y excluir a las altcoins no es una victoria; ‘explorar’ o ‘estudiar’ regulaciones tampoco lo es; y ‘no vender’ no es un logro. Nada de esto requería una orden ejecutiva”.

En el análisis técnico, César Nuez, de Bolsamanía, señaló que es crucial vigilar el nivel de los 78.675 dólares. “Un cierre por debajo de este umbral confirmaría una señal técnica bajista que podría indicar un cambio de tendencia en bitcoin”, advirtió.