Las criptomonedas recuperan terreno y Bitcoin busca sostenerse en u$s113.000







Pese a la volatilidad de los últimos días, septiembre se proyecta como uno de los meses más sólidos para Bitcoin, con un incremento aproximado del 4% en el mes que termina.

Los inversores también mantienen la atención fija en la agenda macroeconómica de Estados Unidos Depositphotos

Las criptomonedas registran alzas generalizadas este martes. Bitcoin (BTC) avanza 0,6% y busca cerrar septiembre por encima de los u$s114.000, mientras que Ethereum (ETH) trepa 1,2% y se aproxima a los u$s4.200. El repunte se produce tras un inicio de semana vacilante que licuó gran parte de las ganancias acumuladas durante septiembre.

“Estamos observando un mes que quiebra con la narrativa histórica de debilidad en septiembre. El soporte en la zona de u$s111.000 será la clave para evaluar un nuevo intento hacia niveles superiores”, señaló Pablo Monti, Brand Manager para Latinoamérica y Europa de BingX.

Por su parte, Monti advirtió que “Ethereum enfrenta un test técnico crucial. Si la zona de u$s4.000 no logra consolidarse, los riesgos bajistas se amplifican de manera significativa”.

Entre las altcoins, las ganancias son moderadas. Activos cripto como BNB y Tron anotan subas de entre 0,5% y 1,2%. Las bajas más notorias se concentran en Dogecoin (-0,7%), Cardano (-0,8%), XRP (-0,4%) y BNB (-0,4%).

Embed Stablecoins marcan un hito y DeFi alcanza nuevos máximos Más allá de la volatilidad en BTC y ETH, las stablecoins continúan consolidando su papel central en la economía cripto. El suministro total de stablecoins superó los u$s300.000 millones. Se trata de "un récord histórico que refleja tanto la adopción global de estos activos como su creciente rol de puente entre economías on-chain y off-chain", según BingX. También destacaron los avances en el segmento de Finanzas Descentralizadas (DeFi). "El Total Value Locked (TVL) alcanzó un máximo histórico impulsado por actualizaciones orientadas a la adopción institucional y el cumplimiento regulatorio. Dentro de este ecosistema, la red Tron registró un fuerte crecimiento, con un TVL superior a los u$s8.200 millones gracias a nuevas integraciones tecnológicas y mejoras en su gobernanza", ejemplificaron. El posible "shutdown" en EEUU también afecta al sector cripto Los inversores mantienen la atención fija en la agenda macroeconómica de Estados Unidos. El viernes se publicará el informe de empleo de septiembre, un dato clave en un contexto donde la Reserva Federal (Fed) viene advirtiendo sobre la fragilidad del mercado laboral y varios miembros del organismo se muestran escépticos respecto de nuevos recortes de tasas si el empleo continúa debilitándose. Paralelamente, los mercados siguen con preocupación la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno estadounidense. Si el Congreso no aprueba el presupuesto federal antes del miércoles 1 de octubre, se ejecutará un "shutdown" parcial. Aunque este tipo de situaciones suelen resolverse en el último momento —como ocurrió repetidamente en los últimos años—, Trump ya anticipó que un cierre implicaría despidos masivos de empleados públicos, lo que agravaría la presión sobre el mercado de trabajo, además del retraso en la publicación de las estadísticas laborales.

