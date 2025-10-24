El mercado cripto apunta a cerrar la semana en terreno positivo y Bitcoin se sostiene en u$s110.000







La principal criptomoneda avanza 1% en un contexto donde el cierre de Gobierno estadounidense retrasó la publicación del IPC de septiembre. El mercado descuenta dos recortes de tasas por parte de la Fed antes de fin de año.

Se espera que la Fed reduzca su tasa la próxima semana. Pixabay

Con días de marcada volatilidad, el mercado cripto intenta cerrar la semana en terreno positivo. Bitcoin (BTC) trepa 1% y se ubica en u$s111.100, en tanto Ethereum (ETH) registra una suba más pronunciada del 2% y busca consolidarse por encima de los u$s4.000.

El optimismo también predomina entre las principales altcoins del mercado. Binance Coin (BNB), Solana (SOL), XRP, Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) exhiben alzas de hasta 2%, mientras que Hyperliquid (HYPE) lidera las ganancias con avances más significativos. En sentido contrario, Tron (TRX) vuelve a descollar a la baja y cede 3% en las últimas 24 horas.

Embed Con demora, se conoce el IPC de EEUU Los operadores mantienen la vista puesta en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de Estados Unidos, prevista para hoy. El dato debió conocerse hace dos semanas, pero su difusión se postergó debido al segundo cierre de gobierno más extenso de la historia estadounidense, cuya resolución aún no tiene fecha cierta.

El consenso de analistas proyecta que el IPC exhiba un repunte de dos décimas porcentuales hasta 3,1%. En agosto, la tasa general había alcanzado su nivel más elevado de los últimos 18 meses.

También se prevé un incremento mensual de 0,4%, en línea con el registro de agosto, mientras que la inflación núcleo -que excluye los componentes volátiles de energía y alimentos- se mantendría en 3,1%.

El recorte de tasas en la mira Los especialistas consideran que estas cifras no modificarán el rumbo de la Reserva Federal (Fed) de cara a su próxima reunión de política monetaria de la semana entrante. Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado prácticamente da por descontados dos recortes consecutivos de 25 puntos básicos en las reuniones de octubre y diciembre. De todas maneras, una lectura de inflación superior a la esperada podría impulsar al dólar y un fortalecimiento del billete verde ejercería presión bajista sobre los activos digitales, limitando el recorrido alcista del mercado cripto.

Temas Bitcoin

Criptomonedas

Ethereum