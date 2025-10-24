Entre las series más vistas de Disney: el drama criminal de pocos episodios sobre la caída de una dinastía







Basada en un famoso podcast, esta producción de misterio se promete causar grandes repercusiones en la plataforma.

El nuevo true crime de Disney +. Créditos: Disney / Hulu

Disney + lanzó una nueva serie de alto perfil llamada Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, una producción que promete atrapar desde el primer capítulo. Inspirada en el famoso "Murdaugh Murders Podcast", esta ficción combina el drama real con una producción cuidada, actores de renombre y una narrativa basada en hechos contundentes.

Se trata de una de esas apuestas que buscan mezclar el género criminal con el suspense familiar, mostrando los daños del poder, la impunidad y los secretos que pueden derrumbar incluso los linajes más prestigiosos. Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh aborda cómo una familia adinerada se ve obligada a confrontar acusaciones, muertes misteriosas y un escándalo mediático que descompone su propia identidad pública y privada.

Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh Disney + sorprende con esta nueva serie estilo true crime. Créditos: Disney / Hulu De qué trata Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh La serie se centra en Maggie y Alex Murdaugh, miembros de una influyente dinastía de abogados en Carolina del Sur, EE.UU., cuya vida de lujo y privilegio se ve interrumpida cuando su hijo Paul está involucrado en un accidente fatal en un barco. A partir de ese suceso, empiezan a emerger una serie de muertes misteriosas, revelaciones sobre corrupción, engaño y presuntas conspiraciones que amenazan con destruir la fachada de poder que la familia había construido.

La trama está construida para generar tensión creciente: mientras la familia intenta mantener su reputación, la presión mediática, los indicios forenses y los testimonios van revelando grietas que exponen la verdad detrás de los silencios, las lealtades rotas y el costo humano de vivir bajo la sombra del poder.

Disney+: tráiler de Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh Embed - Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh Jason Clarke (Alex Murdaugh)

Patricia Arquette (Maggie Murdaugh)

Johnny Berchtold (Paul Murdaugh)

Will Harrison (Buster Murdaugh)

Brittany Snow (Mandy Matney)

J. Smith-Cameron (Marian Proctor)

