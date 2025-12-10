Secuestran y asesinan a un hombre para robarle sus criptoactivos en España: hay cinco detenidos + Seguir en









Los presuntos delincuentes asaltaron a una pareja y le dispararon al hombre en la pierna cuando trataba de huir. Luego retuvieron a las víctimas en una casa. Horas más tarde la mujer fue liberada.

Secuestraron y asesinaron a un hombre para robarle sus criptoactivos en España.

Detuvieron a cinco personas por el secuestro de una pareja y posterior asesinato del hombre en Mijas, Málaga. Las víctimas habían sido asaltadas y retenidas con el fin de acceder a sus billeteras digitales para robarles sus criptoactivos.

Así lo confirmó la policía española en un comunicado, en el que detalló que gracias a la colaboración de efectivos daneses también fueron imputadas por el delito otras cuatro personas, de las cuales dos están en la cárcel "por hechos similares".

El pasado abril, los presuntos delincuentes asaltaron a una pareja y le dispararon al hombre en la pierna cuando trataba de huir. Acto seguido, los metieron en un vehículo y los retuvieron durante varias horas en una vivienda mientras intentaron acceder a las carteras digitales de las víctimas.

Detencion españa A medianoche, la mujer fue liberada por los captores, mientras que su pareja permaneció en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de la localidad malagueña. El cuerpo de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, además del disparo recibido en la pierna.

El testimonio de la mujer: la clave para detener a los delincuentes La denunciante relató que los asaltantes vestían completamente de negro, llevaban guantes, ocultaban el rostro con pasamontañas y portaban armas de fuego.

De esta manera, los agentes llevaron a cabo un operativo en donde fueron detenidas cinco personas y practicaron seis registros en inmuebles de Madrid y Málaga. En ellos localizaron dos armas de fuego, una de ellas simulada, un bastón extensible, un pasamontañas y un pantalón con restos de sangre. También hallaron vestigios biológicos compatibles con la sangre encontrada en la vivienda donde estuvieron retenidas las víctimas, así como documentación relevante y múltiples dispositivos electrónicos y teléfonos móviles.

