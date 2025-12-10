No se salva nadie: una de las figuras cripto perdió 150 millones de dólares por un hackeo + Seguir en









Este importante nombre del mundo de las criptomonedas y una perdida millonaria tras una vulnerabilidad en su seguridad.

Esta vulnerabilidad en la seguridad le costó una verdadera fortuna. Freepik

El mundo de las criptomonedas volvió a quedar en el centro de la escena debido a que los propios usuarios advirtieron un movimiento de millones de dólares fuera de lo común. Día a día, por más medidas de seguridad que existan, son muchos quienes quedan expuestos a situaciones de hackeo.

Ni los más exitosos dentro de este volátil ámbito de transacciones constantes están a salvo. Distintas formas de vulnerar las billeteras virtuales son descubiertas semana tras semana y estos casos terminan con un perfil alto debido a las enormes cantidades de dinero que se pierden en el camino.

Trading Criptomonedas Freepik La seguridad en el mundo de las criptomonedas sigue siendo un problema para muchos usuarios. Freepik Un hackeo de millones: qué sucedió con Chris Larsen Chris Larsen, cofundador de Ripple, sufrió el acceso no autorizado a una de sus billeteras privadas en enero de 2024. De allí se movieron unos 213 millones de XRP, equivalentes a cerca de 150 millones de dólares, un flujo tan grande que fue detectado de inmediato por analistas que monitorean los movimientos dentro de la red. La información se confirmó luego a través de documentos policiales que permitieron reconstruir cómo se produjo el ataque.

La investigación reveló que el origen del problema fue el almacenamiento de claves privadas en LastPass, un administrador de contraseñas que había sido vulnerado en 2022. Durante ese incidente quedaron expuestos datos de cientos de usuarios y en aquel momento se estimó un robo cercano a 35 millones de dólares. Con la denuncia actual se desprende que el impacto fue significativamente mayor, dado que las claves del monedero de Larsen figuraban entre la información comprometida.

El efecto no tardó en sentirse en el mercado. El token XRP ya venía de semanas inestables y, tras la publicación de los detalles del caso en canales especializados, registró una caída superior al siete por ciento. Aunque parte del retroceso también se vinculó con factores externos que afectaban a todo el ecosistema de esta criptomoneda y otras.

