Ley ómnibus, a foja cero: mercado pasa a "wait and see" hasta que se normalice el frente político

No se esperaba que cayera la ley, aun con los cambios que le metieron los diputados. Los operadores no distinguen entre “buenos y malos” en la política. Esperan que haya acuerdo.

No es que no les agrade los cambios que pretende el presidente. Tan solo lo que genera mucho ruido es la pelea constante. A esta altura del partido, lo que se pide es más bien acuerdos y gobernabilidad. La idea de estar en constante conflicto no parece buena. No hacen distinción entre “buenos y malos” en el sistema político. Tampoco ayudaría la idea de tratar de presionar al Congreso y los gobernadores mediante consultas populares como apuntan en el oficialismo.