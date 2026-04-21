EEUU: ventas minoristas subieron un 1,7% en marzo, mejor de lo previsto + Seguir en









Es en comparación con febrero, cuya cifra se revisó al alza. La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,7% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,2% que esperaban los analistas.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 1,4% en marzo. Reuters

Las ventas minoristas de EEUU aumentaron un 1,7% en marzo frente al mes anterior, un dato mejor de lo previsto. La cifra de febrero se revisó al alza, desde un 0,6% a un 0,7%.

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Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 1,4% en marzo.

La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,7% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,2% que esperaban los analistas.

autos eeuu.jpg La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos, pero incluyendo servicios de alimentación subió un 1,9%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 1,4% en marzo.