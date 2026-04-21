El presidente de la Nación Javier Milei ocupó un rol central este martes en la celebración del 78° aniversario de la independencia de Israel. El mandatario argentino subió al escenario para interpretar "Libre" de Nino Bravo, se ubicó junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y brindó un breve discurso.
21 de abril 2026 - 16:32
Javier Milei cantó "Libre" y fue protagonista de la celebración de la independencia de Israel
El presidente libertario expresó nuevamente su alineamiento con Tel Aviv a horas del final de la tregua en Medio Oriente.
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“En esta vida hay socios y amigos, los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino, los amigos en cambio forjan lazos para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Argentina e Israel son naciones amigas”, dijo el presidente argentino.
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