Takenos lanza "Inversiones": Cómo invertir en las principales empresas del mundo desde el celular

La nueva funcionalidad permite invertir en referentes globales como el S&P 500, el Nasdaq-100 y oro, desde montos bajos y dentro de la misma app donde los usuarios ya gestionan su dinero.

Takenos anunció el lanzamiento de Inversiones , una nueva funcionalidad dentro de su aplicación que permite acceder a activos globales de forma simple desde el celular.

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La propuesta apunta a acercar a los usuarios la posibilidad de invertir en días hábiles, una práctica difícil de acceder sin conocimiento financiero. A partir de ahora, cualquier persona puede hacerlo dentro de la misma aplicación que ya utiliza para cobrar del exterior, pagar entre fronteras, enviar dinero y administrar su saldo en dólares digitales.

“Queremos que invertir deje de ser algo reservado para expertos o grandes patrimonios y pase a ser una herramienta cotidiana, accesible desde el mismo lugar donde las personas ya usan su dinero. Desde Takenos siempre buscamos facilitar las experiencias, sean de pago, de cobro, de envíos o rendimiento del dinero: ahora sumamos inversiones”, señaló Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

Con este lanzamiento, Takenos amplía su ecosistema y suma una nueva capa a su propuesta. Los usuarios pueden invertir desde USD 1 en tres opciones simplificadas, presentadas como “Paquetes”:

Top Empresas (exposición al S&P 500, que reúne a las principales compañías estadounidenses),

Tecnología (seguimiento del Nasdaq-100, enfocado en empresas tecnológicas líderes) y

Oro (inversión respaldado por oro físico).

Estas opciones están basadas en ETF tokenizados (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa), instrumentos que replican el rendimiento de un índice, sector o activo, permitiendo acceder a una cartera diversificada sin necesidad de seleccionar activos individuales ni contar con conocimientos técnicos avanzados.

Tecnología que simplifica el acceso

La funcionalidad se apoya en la infraestructura de Ondo Finance, que permite ofrecer versiones digitales de estos activos mediante tokenización.

Más que un diferencial técnico, esta tecnología habilita una experiencia intuitiva y accesible: invertir desde montos bajos, sin procesos de registros. Una acción que históricamente implicaba múltiples pasos ahora se integra de forma fluida en el uso cotidiano del dinero. Además, el servicio no tiene costos ni comisiones para el usuario.

Una puerta de entrada a inversiones globales

El lanzamiento de Inversiones se da en un contexto donde cada vez más personas en la región generan ingresos vinculados al exterior y buscan nuevas formas de gestionarlos.

En ese escenario, Takenos apuesta por integrar en una sola plataforma el recorrido completo del dinero: cobrar, usar y ahora también invertir, con una experiencia pensada para reducir fricciones y ampliar el acceso.

El contexto detrás de los activos

Los índices a los que da acceso la plataforma concentran algunas de las compañías más grandes del mundo. Solo en 2025, empresas como Alphabet, Apple y Microsoft superaron los USD 100.000 millones de beneficio neto, acompañadas por gigantes como Amazon, Meta Platforms y JPMorgan Chase.

En términos de rendimiento, el Nasdaq Composite acumuló una rentabilidad cercana de aproximadamente 15,2% anual en la última década, mientras que el S&P 500 creció alrededor de 12,8% anual en el mismo período.

Por su parte, el oro continúa consolidándose como un activo de referencia: en 2025 registró una suba superior al 60%, su mejor desempeño en décadas, y mantiene retornos promedio de alrededor del 12% anual en los últimos 20 años, aunque con episodios de volatilidad.