Apuesta al estilo "boxy": desembarca en el país un nuevo SUV con versiones 4x4 e híbrida + Agregar ámbito en









GWM expande su porfolio en el país con el Haval H7, un modelo de trazos rectos y perfil aventurero que combina tracción integral naftera y una alternativa electrificada de gran torque.

El nuevo Haval H7 ya está en el país

La marca GWM Argentina presentó oficialmente en el mercado nacional el nuevo Haval H7, un vehículo del segmento SUV que se suma a la marcada tendencia global del diseño "boxy" (líneas angulosas, trazos rectos y silueta todoterreno tradicional).

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Con una carrocería de 4,80 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,93 metros, este modelo propone una configuración de cinco plazas orientada al confort, la tecnología y el desempeño fuera del asfalto.

La oferta mecánica para el país contempla dos alternativas bien diferenciadas: la versión 2.0 Turbo 4WD (naftera de 228 CV y 380 Nm con caja de doble embrague de 9 marchas y tracción 4x4 inteligente) y la variante 1.5 Turbo HEV (híbrida autorrecargable de 243 CV y 530 Nm combinados).

Con una carrocería de 4,80 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,93 metros, este modelo propone una configuración de cinco plazas orientada al confort, la tecnología y el desempeño fuera del asfalto. Esta última promete una notable eficiencia de consumo, declarando un promedio mixto de apenas 5,6 L/100 km.

Equipamiento de confort, paquete ADAS y valores de comercialización El interior del Haval H7 integra un amplio despliegue tecnológico encabezado por una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, instrumental digital de 12,3”, Head Up Display y un sistema de audio de hasta 10 parlantes. En materia de seguridad, incluye de serie un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) con control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego y cámara de visión 360° con función de chasis transparente.

El interior del Haval H7 integra un amplio despliegue tecnológico encabezado por una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, instrumental digital de 12,3”, Head Up Display y un sistema de audio de hasta 10 parlantes. Precios en Argentina: La versión 2.0 Turbo 4WD se comercializa a USD 36.900 , mientras que la alternativa híbrida HEV 2WD se ubica en USD 37.900 .

Garantía oficial: La cobertura general es de 7 años o 150.000 kilómetros, sumando para la variante híbrida una garantía extendida en su batería de 8 años o 160.000 kilómetros. Presencia en el deporte y expansión de la marca La presentación del modelo se realizó en las instalaciones de La Hache Polo Club en General Rodríguez, sellando la continuidad del sponsoreo de la automotriz al equipo durante la disputada Triple Corona del polo argentino. Este lanzamiento constituye el tercer evento de novedades del año para el grupo en el país, tras las recientes incorporaciones del Haval H6 PRO HEV y el 100% eléctrico Ora 5.