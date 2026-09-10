Banco Provincia lanza nueva emisión de bonos en pesos y dólar MEP: cuánto pagan y cómo participar de la licitación

La entidad bonaerense licitará dos títulos con vencimientos de 12 y 24 meses. La inversión mínima será de $1 millón para el instrumento en pesos y de u$s1.100 para el bono en dólares.

El banco busca ampliar sus fuentes de financiamiento y conseguir fondeo de mayor plazo para sostener la oferta de préstamos destinados a empresas, pymes, emprendimientos y familias bonaerenses.

Banco Provincia realizará una nueva emisión de títulos de deuda en pesos y dólar MEP , en lo que será su segunda colocación en el mercado de capitales durante 2026. La licitación se llevará adelante el lunes 14 de septiembre, entre las 10 y las 15.30 , y estará disponible para los clientes de la entidad a través del home banking BIP.

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La operación incluirá dos instrumentos con distintas monedas, tasas y plazos. Según informó el banco, los recursos captados se destinarán a ampliar el financiamiento para empresas y pymes , además de sostener las líneas de crédito para el consumo de las familias bonaerenses.

La nueva colocación forma parte de la estrategia de Banco Provincia para diversificar sus fuentes de fondeo y conseguir recursos a plazos más largos que los ofrecidos por los depósitos tradicionales.

La Clase VII , denominada, integrada y pagadera en pesos, tendrá un plazo de 12 meses y ofrecerá una tasa variable equivalente a TAMAR más un margen que se definirá durante la licitación .

Los intereses se abonarán trimestralmente, mientras que el capital se devolverá en su totalidad al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de $1.000.000 , con múltiplos de $1.

El instrumento obtuvo una calificación de riesgo A1+ (arg) por parte de Fix SCR.

Las condiciones del bono en dólar MEP

La Clase VIII estará denominada en dólares estadounidenses y se integrará mediante dólar MEP. Tendrá un plazo de 24 meses y pagará una tasa fija, cuyo nivel también surgirá del proceso de licitación.

Los intereses se abonarán semestralmente y la amortización del capital se efectuará íntegramente al vencimiento. En este caso, la inversión mínima será de u$s1.100, con múltiplos de u$s1. Fix SCR calificó este título como AA (arg).





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Cómo participar de la licitación

Para suscribir cualquiera de los instrumentos será necesario contar con una cuenta a la vista y una cuenta comitente en Banco Provincia. Quienes quieran invertir en el título en dólar MEP también deberán tener una caja de ahorro en dólares vinculada a esa cuenta comitente.

La cuenta de inversión puede abrirse desde el home banking BIP mediante la siguiente ruta: Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones > Más opciones > Nueva cuenta de inversión > Cuenta títulos.

Para asociar la caja de ahorro en dólares, el recorrido es: Inversiones > Mis inversiones > Títulos > Menú más opciones > Cuentas asociadas. Una vez cumplidos esos pasos, la suscripción se realizará desde Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones.

La entidad informó que no cobrará comisión por participar de la licitación y que la comisión de custodia estará bonificada en un 100% para la cartera de individuos.

El antecedente de la primera emisión

Esta será la segunda colocación de deuda de Banco Provincia en lo que va del año. En la operación anterior, realizada el 4 de junio, la entidad recibió ofertas superiores a las previstas y adjudicó títulos por más de u$s97 millones.

Ese monto superó en un 43% el objetivo planteado inicialmente. La emisión también combinó instrumentos en pesos y dólares y contó con participación de inversores institucionales.

Con estas operaciones, el banco busca ampliar sus fuentes de financiamiento y conseguir fondeo de mayor plazo para sostener la oferta de préstamos destinados a empresas, pymes, emprendimientos y familias bonaerenses.