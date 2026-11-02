Cómo es la vacuna séxtuple acelular, a cuáles reemplazará y a qué edad debe darse + Agregar ámbito en









El Ministerio de Salud oficializó la incorporación de esta formulación combinada al Calendario Nacional de Vacunación.

La nueva formulación combinada permitirá reducir la cantidad de aplicaciones en las visitas médicas de los lactantes. Magnific

El Gobierno nacional formalizó una actualización clave en las estrategias de inmunización infantil mediante la Resolución 1567/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. La medida dispone la incorporación gratuita y obligatoria de la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación.

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Esta nueva formulación combinada protege en una única inyección contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b. Hasta el momento, este insumo se encontraba reservado de forma exclusiva para poblaciones con indicaciones médicas especiales, como bebés prematuros nacidos con menos de 37 semanas de gestación o con un peso inferior a los 1.500 gramos.

Vacuna séxtuple acelular: cómo es y a cuáles reemplaza La implementación de la vacuna séxtuple unifica componentes que actualmente se administran en aplicaciones independientes. Con su llegada, reemplazará a la vacuna pentavalente y a la antipoliomielítica inactivada (IPV), dos fórmulas que hasta ahora se aplicaban por separado durante los primeros meses de vida.

Un cambio destacado en la composición es el reemplazo del componente contra la tos convulsa, que pasa de la versión celular presente en la pentavalente tradicional a una formulación acelular. Esta modificación técnica responde a criterios de reactogenicidad, dado que disminuye la frecuencia e intensidad de los efectos adversos o reacciones locales posteriores a la aplicación. Además, se mantendrá sin cambios la dosis de hepatitis B que se administra al recién nacido en sus primeras horas de vida.

Cuándo entrará en el calendario y a qué edad El nuevo esquema estará destinado a todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028. El calendario previsto contempla un total de cuatro aplicaciones:

Esquema primario : Tres dosis que se administrarán a los 2, 4 y 6 meses de vida

: Tres dosis que se administrarán a los 2, 4 y 6 meses de vida Refuerzo: Una cuarta aplicación entre los 15 y los 18 meses de edad Con la finalización de este esquema de cuatro dosis, los chicos ya no necesitarán el refuerzo de la vacuna antipoliomielítica (IPV) que habitualmente se aplicaba a los 5 años al momento del ingreso escolar. Por su parte, los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 continuarán y completarán sus esquemas con las vacunas pentavalente e IPV vigentes, según los intervalos habituales. Pixnio Por qué es importante esta vacuna La reestructuración aprobada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) busca impactar de manera directa en la adherencia a las coberturas vacunales. Al concentrar las protecciones en un solo frasco, se reduce de forma drástica la cantidad de inyecciones por visita médica, lo que disminuye el estrés y el dolor en los lactantes y evita las "oportunidades perdidas" de vacunación por esquemas incompletos. Desde el punto de vista operativo y logístico, la adopción de la séxtuple acelular simplifica el trabajo en los centros de salud de todo el país: Gestión de insumos : Minimiza el margen de error en la preparación y administración de las dosis al manejar un solo producto

: Minimiza el margen de error en la preparación y administración de las dosis al manejar un solo producto Cadena de frío : Optimiza el espacio de almacenamiento en las heladeras y conservadoras de los vacunatorios

: Optimiza el espacio de almacenamiento en las heladeras y conservadoras de los vacunatorios Registro de datos: Agiliza la carga de información en los sistemas sanitarios y simplifica la transición de esquemas en la población pediátrica

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