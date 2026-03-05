En febrero, un grupo de provincias impulsó un nuevo endeudamiento por unos $800.000 millones en términos netos, ya que enfrentaron vencimientos por $574.521 millones y tomaron nuevos compromisos por $1,38 billones.
Las provincias se endeudaron por $800.000 millones en febrero tras enfrentar fuertes vencimientos
En el segundo mes del año, las provincias enfrentaron vencimientos por $574.521 millones y tomaron nuevos compromisos por $1,3 billones.
-
La deuda mundial aumentó a u$s348 billones en 2025
-
Cómo funciona el nuevo sistema para que bancos y fintechs puedan cobrar las deudas de los clientes
Así lo destaca un reporte de la consultora Politikon Chaco, en el cual se señala que los mayores operadores de bonos en las provincias son Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. Esta última anunció el 26 del mes pasado una colocación de u$s300 millones, pero los títulos fueron emitidos con fecha de marzo.
El informe privado indica que las colocaciones fueron por un total de $1,383 billones, lo que marca una baja del 21,7% real interanual y del 84,6% real mensual.
En ese marco, Córdoba explicó el 84% de las colocaciones del mes, por un total de $1,158 billones, que surgen de la conversión a pesos al tipo de cambio del día de liquidación del bono internacional CO35D. Esa licitación fue en enero, pero la liquidación se concretó en febrero, por lo que, según Politikon Chaco, corresponde contabilizarla en ese mes.
Buenos Aires colocó unos $194.729 millones, equivalentes al 14% del total mensual, correspondientes a Letras del Tesoro (BB2Y6 y reaperturas de LBM26 y LBA26). En tanto, Chaco adjudicó $30.631 millones (2% del total) también mediante Letras (BL2G6 y reaperturas de BL2Y6, BLM26 y BL2J6).
Al igual que en el caso de Córdoba, la colocación de un bono internacional de Entre Ríos por u$s300 millones, si bien se realizó en enero, tiene fecha de liquidación el 4 de marzo, por lo que se contabiliza en el tercer mes del año.
Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó la emisión de un bono con vencimiento en 2033 por u$s300 millones, con una tasa de rendimiento (TIR) del 9,875% anual en dólares, según fuentes del mercado. La provincia había salido inicialmente a buscar hasta u$s500 millones, pero finalmente decidió convalidar ofertas por un monto menor, priorizando el costo financiero y la calidad de la demanda.
Vencimientos de títulos públicos por provincias
Buenos Aires concentró el 61,7% del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de febrero, por $354.518 millones, que surgen de pagos de Letras (LBY26, LB3F6 y LBF26) y dos bonos (PBY26 y PBG26), todos en pesos.
En segundo lugar quedó Entre Ríos, con vencimientos por $83.120 millones (14,5% del total), correspondientes a instrumentos en dólares (ERF25).
Chaco se ubicó en el tercer lugar, con vencimientos por $82.638 millones (14,4% del total) por el pago de servicios de un bono en dólares (CH24D) y Letras en pesos (BLF26). Córdoba le siguió en el ranking con $22.767 millones (4% del mes), derivados del pago de capital e intereses de un bono en dólares (CO27D).
Luego, la provincia de Neuquén enfrentó vencimientos por $18.837 millones (3,3% del total) también por el pago de un bono en dólares (NDT11). El 70% de los pagos fue en pesos y el 30% en dólares.
Finalmente, otros seis distritos registraron vencimientos menores, que en conjunto explicaron el 2,2% del total del mes, por $12.641 millones.
- Temas
- Deuda
- Bonos
- Provincias
Dejá tu comentario