Las provincias se endeudaron por $800.000 millones en febrero tras enfrentar fuertes vencimientos

En febrero, un grupo de provincias impulsó un nuevo endeudamiento por unos $800.000 millones en términos netos , ya que enfrentaron vencimientos por $574.521 millones y tomaron nuevos compromisos por $1,38 billones .

Así lo destaca un reporte de la consultora Politikon Chaco , en el cual se señala que los mayores operadores de bonos en las provincias son Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos . Esta última anunció el 26 del mes pasado una colocación de u$s300 millones , pero los títulos fueron emitidos con fecha de marzo .

El informe privado indica que las colocaciones fueron por un total de $1,383 billones , lo que marca una baja del 21,7% real interanual y del 84,6% real mensual .

En ese marco, Córdoba explicó el 84% de las colocaciones del mes , por un total de $1,158 billones , que surgen de la conversión a pesos al tipo de cambio del día de liquidación del bono internacional CO35D . Esa licitación fue en enero , pero la liquidación se concretó en febrero , por lo que, según Politikon Chaco , corresponde contabilizarla en ese mes .

Buenos Aires colocó unos $194.729 millones , equivalentes al 14% del total mensual , correspondientes a Letras del Tesoro (BB2Y6 y reaperturas de LBM26 y LBA26) . En tanto, Chaco adjudicó $30.631 millones (2% del total) también mediante Letras (BL2G6 y reaperturas de BL2Y6, BLM26 y BL2J6) .

Al igual que en el caso de Córdoba, la colocación de un bono internacional de Entre Ríos por u$s300 millones, si bien se realizó en enero, tiene fecha de liquidación el 4 de marzo, por lo que se contabiliza en el tercer mes del año.

Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda luego de casi una década y concretó la emisión de un bono con vencimiento en 2033 por u$s300 millones, con una tasa de rendimiento (TIR) del 9,875% anual en dólares, según fuentes del mercado. La provincia había salido inicialmente a buscar hasta u$s500 millones, pero finalmente decidió convalidar ofertas por un monto menor, priorizando el costo financiero y la calidad de la demanda.

Vencimientos de títulos públicos por provincias

Buenos Aires concentró el 61,7% del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de febrero, por $354.518 millones, que surgen de pagos de Letras (LBY26, LB3F6 y LBF26) y dos bonos (PBY26 y PBG26), todos en pesos.

En segundo lugar quedó Entre Ríos, con vencimientos por $83.120 millones (14,5% del total), correspondientes a instrumentos en dólares (ERF25).

Chaco se ubicó en el tercer lugar, con vencimientos por $82.638 millones (14,4% del total) por el pago de servicios de un bono en dólares (CH24D) y Letras en pesos (BLF26). Córdoba le siguió en el ranking con $22.767 millones (4% del mes), derivados del pago de capital e intereses de un bono en dólares (CO27D).

Luego, la provincia de Neuquén enfrentó vencimientos por $18.837 millones (3,3% del total) también por el pago de un bono en dólares (NDT11). El 70% de los pagos fue en pesos y el 30% en dólares.

Finalmente, otros seis distritos registraron vencimientos menores, que en conjunto explicaron el 2,2% del total del mes, por $12.641 millones.