Los bonos en dólares caen en Nueva York y el riesgo país se ubica cerca de los 550 puntos









Los mercados cierran una semana marcada por la guerra en Medio Oriente y una creciente volatilidad mientras los inversores miden cuánto durará el conflicto bélico.

Los mercados cierran una semana marcada por la guerra en Medio Oriente y una creciente volatilidad

Los bonos soberanos caen en Nueva York y el riesgo país se ubica cerca de los 550 puntos básicos, en una semana marcada por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente que generó enorme volatilidad en las bolsas del mundo.

En Wall Street, los títulos argentinos caen en su totalidad, liderados por el Global 2046 (-0,8%). A esta le siguen otros todos Globales largos, el Global 2041 (-0,8%) y el Global 2038 (-0,7%). En ese contexto, el riesgo país se posiciona en torno a los 544 puntos básicos.

Paralelamente, entre las noticias locales, a destacar se encuentra que el Gobierno nacional promulgó empleo reforma laboral, una norma que modifica distintos aspectos del régimen de trabajo, una semana después de que el proyecto fuera aprobado por el Senado.

Lo hizo a partir del Decreto 137/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y, de esta manera, la nueva legislación ya comienza a regir para el sector privado.

En lo que se refiere a la renta variable, el S&P Merval en dólares sufrió el jueves su séptima baja en las últimas 9 ruedas, al caer un leve 0,1% hasta los 1.752,42 puntos. Medido en pesos, el panel líder de BYMA cedió un 0,4% a 2.570.733,32 unidades.

Los ataques no cesan y las bolsas aún mantienen la volatilidad "En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres iraníes han atacado bases militares estadounidenses en Kuwait en gran número", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní. "Estos ataques continuarán en las próximas horas". La base Ali al-Salem en Kuwait, donde también hay tropas italianas estacionadas, fue atacada noche tras el primer ataque iraní del sábado pasado. Se informó que la base se quedó sin combustible, lo que provocó un gran incendio. Así, en la previa a la apertura de los mercados en Estados Unidos, los futuros del Dow Jones caen 0,4%, los del S&P 500 retroceden 0,5% y los del Nasdaq bajan 0,60%. Las commodities energéticas operan al alza, con el petróleo Brent que avanza otros 2,9%. En este contexto, el índice dólar (DXY) avanza 0,20%. La tasa del UST a 10 años opera en 4,16%, por encima del cierre previo.