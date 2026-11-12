Los bonos en pesos que ahora elige el mercado para enfrentar la inflación de cara a fin de año

Los títulos a tasa fija habían ganado atractivo cuando los precios crecían a menor velocidad, pero ahora los ajustados por inflación recuperaron terreno.

Los bonos a tasa fija habían ganado atractivo cuando los precios crecían a menor velocidad; ahora los ajustados por inflación recuperaron terreno.

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, los inversores vuelven a revisar sus estrategias de bonos en pesos . La inflación dejó de mostrar la velocidad de desaceleración que había exhibido meses atrás y comenzó a estabilizarse en torno al 2% mensual, un nivel que obliga a recalcular los rendimientos necesarios para preservar el poder adquisitivo de los ahorros.

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El cambio de escenario también modificó las preferencias del mercado . Mientras que las colocaciones a tasa fija habían ganado atractivo cuando los precios crecían a menor velocidad, ahora los instrumentos ajustados por inflación recuperaron terreno.

Mariano Monferini , analista y asesor financiero independiente, recomendó tres alternativas: TZXD6, TZXM7 y X29E7 . La estrategia apunta a mantener cobertura frente a la inflación sin asumir demasiada exposición a la volatilidad de las tasas de interés.

"Para aquellos inversores que buscan mantenerse posicionados en pesos y protegerse de la inflación, privilegiaría el tramo corto de la curva CER", sostuvo.

La recomendación encuentra respaldo en el cambio de escenario inflacionario . Después de varios meses en los que las tasas fijas ofrecían rendimientos reales atractivos, la desaceleración de los precios perdió impulso: el IPC avanzó 1,7% en agosto y 1,9% en septiembre , mientras que las estimaciones privadas ubicaron la inflación de octubre alrededor del 2%.

"La tasa fija corta dejó de regalar ganancia real y los bonos que ajustan por inflación pasaron a ser los protagonistas", señaló Christian Salomon, director y asesor financiero en Vinver.

En ese contexto, el especialista planteó distintas alternativas según el horizonte de inversión. Para quienes pueden mantener sus pesos durante un período de entre seis meses y un año y medio, identificó dos estrategias posibles.

Mientras que los bonos a tasa fija habían ganado atractivo cuando los precios crecían a menor velocidad, ahora los ajustados por inflación recuperaron terreno.

Por un lado, los Boncaps, como los T15E7, T30A7 y T31Y7, permiten fijar una tasa nominal de entre 25% y 28% anual, aproximadamente. Son una alternativa para quienes esperan que la inflación vuelva a desacelerarse y se ubique por debajo de los rendimientos pactados.

Por otro lado, para quienes desconfían de una rápida convergencia inflacionaria, Salomon destacó los bonos CER del tramo medio. Entre ellos mencionó los TZXM8, TZX28 y TZXD8, con vencimientos entre marzo y diciembre de 2028. Estos instrumentos ofrecen tasas reales que rondan entre inflación más 9% y más 11% anual, según las cotizaciones de mercado.

La advertencia cambiaria: el dólar también entra en la ecuación

Más allá del atractivo de los instrumentos en pesos, Monferini planteó una advertencia para quienes evalúan extender demasiado su exposición a la moneda local.

"Considero que el tipo de cambio real multilateral tiene un margen cada vez más limitado para continuar apreciándose, por lo que es probable que, hacia adelante, el dólar avance a un ritmo superior al de la inflación", indicó.

También mencionó la evolución del real brasileño como un factor que puede presionar sobre la competitividad cambiaria argentina y limitar la posibilidad de sostener una apreciación real del peso.

Ante la situación, desde Adcap Grupo Financiero brindaron una recomendación clave: "Mantenemos el dual TAMAR-dólar linked TMVE8 como nuestro bono preferido, sobre todo en un escenario de presión sobre el oficial".

"En retorno y volatilidad sigue comportándose como los bonos en pesos que vencen a mediados de 2027, como el TML27 y el T31Y7. Incluso supera a los hard dólar cortos como el AO27, que rinden poco, y al Bopreal 2028, que empieza a descontar dudas sobre la capacidad de pago", añadieron los estrategas.