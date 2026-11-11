Bonos argentinos: Morgan Stanley ve un castigo excesivo del mercado y señala oportunidades de inversión

El banco de Wall Street considera que los precios de la deuda soberana reflejan un pesimismo exagerado frente a las elecciones de 2027. Los títulos acumulan pérdidas cercanas al 14% desde fines de julio, mientras el riesgo país llegó a perforar los 860 puntos básicos.

Los bonos argentinos perdieron con fuerza el último mes, afectados por el clima global y contexto local.

Los bonos soberanos argentinos en dólare s acumulan una fuerte caída en los últimos meses, en medio de la incertidumbre política y económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, Morgan Stanley considera que el mercado podría haber exagerado el castigo sobre la deuda local y detecta oportunidades de inversión, especialmente en los títulos de mayor plazo.

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En un informe distribuido entre sus clientes, el banco estadounidense señaló que las cotizaciones actuales incorporan expectativas considerablemente más negativas que las observadas meses atrás. Aunque reconoció que el desempeño económico y político del país estuvo por debajo de lo esperado, advirtió que la magnitud de la corrección parece excesiva.

El diagnóstico se conoce después de que los títulos argentinos registraran una caída cercana al 14% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes durante ese período, según los datos citados por la entidad.

Mientras tanto, el riesgo país elaborado por J P Morgan llegó a descender hasta los 853 puntos básicos, tras haber alcanzado un máximo de 940 unidades durante la semana pasada. Sin embargo, la recuperación de los activos locales perdió impulso ante un escenario internacional menos favorable, marcado por una inflación estadounidense superior a las expectativas.

Uno de los principales puntos del análisis de Morgan Stanley es el fuerte deterioro de las expectativas que reflejan los precios de los bonos argentinos. Según el informe, las valuaciones actuales incorporan una probabilidad implícita de entre 41% y 52% de que se materialice un escenario adverso después de las elecciones presidenciales de 2027. Apenas tres meses atrás, ese rango se ubicaba entre el 11% y el 20%.

La entidad explicó que el escenario negativo considerado contempla dos posibles desenlaces. Aproximadamente dos tercios corresponden a dificultades económicas y políticas sin incumplimiento de deuda, mientras que el tercio restante representa un escenario de default.

Por lo tanto, el rango de 41% a 52% no equivale a una probabilidad directa de cesación de pagos, sino que refleja el peso combinado de ambos escenarios adversos implícito en las cotizaciones.

Para Simon Waever, estratega de Morgan Stanley, resulta difícil justificar un deterioro de esa magnitud cuando todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales.

El especialista consideró que la caída de los activos argentinos parece responder a un movimiento excesivo asociado con el desarme de posiciones de los inversores, aunque reconoció que la evolución económica y política del país no cumplió con las expectativas previas. La incertidumbre sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei consiga la reelección aparece como uno de los factores que explican el comportamiento reciente de los bonos.

La entidad explicó que el escenario negativo considerado contempla dos posibles desenlaces

Qué bonos argentinos ve atractivos Morgan Stanley

Pese a su diagnóstico sobre el castigo excesivo, Morgan Stanley no anticipa una recuperación completa de las pérdidas acumuladas por los títulos soberanos. El banco considera que la volatilidad electoral continuará influyendo sobre las cotizaciones, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de la actividad económica, las encuestas y la capacidad del Gobierno para sostener su programa financiero.

No obstante, identifica oportunidades en el tramo largo de la curva de deuda soberana en dólares, donde las caídas recientes modificaron la relación entre los riesgos asumidos y los retornos potenciales. En particular, Waever destacó los bonos con vencimiento en 2041, cuya relación entre riesgo y rendimiento calificó como atractiva.

La evaluación parte de la premisa de que los precios actuales reflejan un escenario excesivamente negativo, aunque no supone que hayan desaparecido los riesgos políticos, económicos y financieros que enfrenta Argentina.

En ese sentido, el análisis diferencia entre la incertidumbre que continuará condicionando a los activos locales y la posibilidad de que determinadas valuaciones ya incorporen una parte considerable de esos riesgos.

El riesgo país cayó a 853 puntos y los bonos recortaron las pérdidas

El informe de Morgan Stanley se conoció en un contexto de recuperación parcial de la deuda argentina, después de varias semanas de presión vendedora. El riesgo país, medido por JP Morgan, descendió desde las 873 unidades hasta los 853 puntos básicos, luego de haber superado los 900 puntos durante la semana anterior. El movimiento estuvo acompañado por una mejora de los bonos Globales, que avanzaron un promedio de 1,8% el lunes y otro 0,36% el martes. Infobae

La recuperación permitió reducir parcialmente las pérdidas recientes, aunque el escenario internacional continúa condicionando el comportamiento de los activos argentinos.

En particular, los inversores permanecen atentos a la evolución de las tasas de interés estadounidenses, un factor determinante para el costo de financiamiento de las economías emergentes.

La inflación de Estados Unidos agregó presión sobre los mercados

El último dato de inflación estadounidense introdujo un nuevo factor de incertidumbre para los mercados internacionales. El índice de precios al consumidor de octubre registró una suba mensual del 0,4%, por encima del 0,3% esperado por los analistas. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3%. 2026 M10 Results+1

Los resultados reavivaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo e incluso avance con nuevos aumentos de tasas.

La reacción se reflejó en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, donde los rendimientos registraron fuertes subas, mientras los principales índices de Wall Street finalizaron en terreno negativo. MarketWatch

Para Argentina, un escenario de tasas internacionales más elevadas representa un desafío adicional: encarece el acceso al financiamiento externo y puede reducir el atractivo relativo de los activos de mayor riesgo.