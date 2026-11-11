Confirmado por ANSES: jubilados cobrarán más de $514.000 en noviembre con el bono extraordinario

Para quienes cobran las jubilaciones más bajas, el refuerzo de noviembre será una ayuda para afrontar los gastos del mes.

Los jubilados de ANSES recibirán sus haberes actualizados durante noviembre, junto con el bono que les corresponda.

ANSES confirmó un nuevo aumento para los jubilados en noviembre y mantendrá el bono extraordinario destinado a quienes reciben los haberes más bajos. La medida llega en un mes con cambios en el calendario de pagos, por lo que las fechas de acreditación serán diferentes de las anunciadas originalmente.

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La actualización también alcanza a distintas pensiones y modifica los ingresos de sus beneficiarios . Sin embargo, el dinero que finalmente se deposita en las cuentas puede ser menor debido a los descuentos habituales.

Durante noviembre, las jubilaciones tendrán un aumento del 1,93% , correspondiente a la inflación de septiembre informada por el INDEC. La suba responde al sistema de movilidad, que ajusta los haberes cada mes de acuerdo con la evolución de los precios. Con este incremento, la jubilación mínima pasa a ser de $444.158,46. Al sumar el refuerzo de $70.000, el ingreso total alcanza los $514.158,46.

El dinero que reciben los jubilados en sus cuentas puede ser menor al monto anunciado por los descuentos habituales.

Sin embargo, esa cifra es bruta. Después de aplicar el descuento obligatorio del 3% destinado al PAMI sobre el haber básico, quienes reciben la mínima cobran aproximadamente $500.834 en mano . El adicional extraordinario no está sujeto a esa deducción.

El pago completo corresponde a quienes perciben la jubilación mínima y a determinados titulares de pensiones . También pueden acceder las personas cuyos ingresos superan ese valor, aunque en esos casos el monto es proporcional.

Por ejemplo, un jubilado que recibe $480.000 tendrá un extra de $34.158,46, hasta completar los $514.158,46 brutos. Quienes ya alcanzan o superan esa cifra con sus prestaciones no reciben el beneficio.

La acreditación se realiza automáticamente, junto con el haber mensual. Aunque el calendario original comenzaba el 9 de noviembre, los feriados obligaron a modificar las fechas de pago.

Para quienes cobran la mínima, el cronograma actualizado quedó de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre ANSES modificó las fechas de cobro de noviembre, por lo que los jubilados deberán revisar cuándo les corresponde el depósito. 0221

Aumento para la PUAM y Madres de 7 hijos: los nuevos montos netos en mano

La actualización también beneficia a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Esta prestación equivale al 80% del haber mínimo y, durante noviembre, alcanza los $355.326,77. Con el adicional extraordinario, el importe bruto asciende a $425.326,77, mientras que el monto neto queda en aproximadamente $414.666,97, después del descuento del 3% para PAMI.

Por su parte, las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos reciben una suma equivalente a la jubilación mínima. Esto significa que su haber mensual será de $444.158,46 y llegará a $514.158,46 con el refuerzo incluido.

En los casos en que corresponde el descuento del 3% del programa Incluir Salud, el dinero disponible queda en aproximadamente $500.833,71. Los beneficiarios pueden consultar el importe definitivo en Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección de recibos de haberes.