EEUU pidió incluir a Europa en las negociaciones por Ucrania y Vladimir Putin lanzó una advertencia: "Deben decidir si quieren paz o guerra"

Los enviados de Donald Trump se reunieron con el mandatario ruso en el Kremlin y propusieron ampliar las conversaciones para terminar el conflicto. Rusia rechazó el despliegue de tropas occidentales en Ucrania y reclamó definiciones a los líderes europeos.

Putin aseguró que Moscú nunca se negó a dialogar con los países europeos.

El gobierno de Estados Unidos solicitó a Rusia que acepte la participación de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania . El planteo se produjo durante una reunión en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladimir Putin , y los enviados de Donald Trump , quienes buscaron avanzar hacia un formato multilateral que permita alcanzar un acuerdo de paz.

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El encuentro se desarrolló este jueves, un día después de que concluyera en Abu Dabi una nueva ronda de conversaciones entre delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania . Durante el intercambio, Putin aseguró que Moscú nunca se negó a dialogar con los países europeos, aunque sostuvo que fueron sus gobiernos quienes interrumpieron las relaciones diplomáticas.

“Nunca estuvimos en contra de mantener un diálogo con Europa. Y nunca lo interrumpimos. Fueron ellos quienes interrumpieron el diálogo con la Federación Rusa”, afirmó el mandatario.

Además, el presidente ruso expresó su intención de alcanzar una paz duradera en Ucrania, pero advirtió que los gobiernos europeos deberán definir si están dispuestos a contribuir a una solución diplomática o continuar con el enfrentamiento.

La delegación estadounidense estuvo integrada por Jared Kushner , yerno del presidente Donald Trump , y Steve Witkoff , empresario y enviado especial de la Casa Blanca.

Ambos funcionarios plantearon la necesidad de ampliar el diálogo diplomático e incorporar a los países europeos en las próximas conversaciones sobre el futuro de Ucrania. “Si pasamos a un formato multilateral, seguiremos avanzando para resolver los problemas”, sostuvo Kushner durante el encuentro, que fue transmitido por televisión.

Por su parte, Witkoff manifestó su “esperanza” de poder “incluir a los europeos” en la siguiente ronda de negociaciones. Según informó la agencia estatal rusa TASS, también participaron de la reunión los asesores presidenciales Yuri Ushakov y Vladimir Medinsky, quien encabeza la delegación negociadora de Moscú, además de Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

El encuentro representó una nueva instancia de contactos diplomáticos después de las conversaciones celebradas en Abu Dabi, donde representantes de las tres partes involucradas abordaron posibles mecanismos para detener el conflicto.

La propuesta estadounidense apunta a incorporar a Europa en las discusiones sobre las condiciones de un eventual acuerdo y las garantías de seguridad posteriores a la guerra.

Putin rechazó el despliegue de tropas occidentales en Ucrania

Pese a mostrarse dispuesto a mantener conversaciones con los gobiernos europeos, Vladimir Putin reiteró una de las principales condiciones de Moscú: su rechazo a la presencia de tropas occidentales en territorio ucraniano después de un eventual acuerdo de paz.

El mandatario sostuvo que el despliegue de una fuerza internacional integrada por militares de países occidentales representaría una amenaza para la seguridad nacional rusa. En ese sentido, advirtió que las tropas extranjeras desplegadas en Ucrania serían consideradas “un objetivo legítimo” para las Fuerzas Armadas rusas.

Putin también afirmó que una operación de esas características significaría “la continuación de la guerra”, incluso si las partes alcanzaran previamente un entendimiento para detener las hostilidades.

La posición de Moscú contrasta con las exigencias del gobierno de Volodimir Zelensky, que considera necesarias las garantías internacionales de seguridad para evitar una nueva ofensiva rusa. El desacuerdo sobre la eventual presencia de fuerzas occidentales constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Rusia propuso una misión humanitaria en Kostiantinivka

Durante la reunión, Putin también presentó una propuesta para organizar una misión humanitaria en Kostiantinivka, una ciudad del este de Ucrania cuyo control Rusia aseguró haber obtenido en julio.

Según el presidente ruso, todavía permanecen allí entre 400 y 500 civiles, por lo que planteó la necesidad de coordinar un operativo que permita asistirlos o facilitar su evacuación.

El mandatario sugirió replicar la experiencia desarrollada en Oleshky, una localidad de la región de Kherson bajo control ruso, donde una tregua mediada por Estados Unidos permitió la salida de cientos de personas atrapadas durante el mes anterior.

“Todavía hay unos 400 o 500 civiles”, señaló Putin al referirse a la situación en Kostiantinivka. La propuesta contempla la participación de los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, quienes podrían coordinar las tareas humanitarias.

De acuerdo con TASS, el mandatario estimó que las fuerzas rusas necesitarían aproximadamente cinco días para retirar las minas de los alrededores y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

Putin también sostuvo que, si las autoridades de Kiev consideran que todavía controlan la ciudad, deberán asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes permanezcan en ese territorio.

En ese contexto, se refirió a las denominadas “zonas grises”, áreas cuyo control territorial es objeto de disputa entre ambos ejércitos. El presidente ruso aseguró que, desde la perspectiva de Moscú, únicamente existe una línea de demarcación con Ucrania: la frontera estatal.

Asimismo, agradeció a Donald Trump por facilitar los contactos diplomáticos y reconoció el papel de Melania Trump en las gestiones humanitarias relacionadas con Oleshky.

Zelensky advirtió sobre un nuevo acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa

Mientras se desarrollaban las conversaciones en Moscú, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participó de un encuentro de dirigentes europeos en Dublín, donde se reunieron aproximadamente 50 líderes del continente.

Durante su intervención, el mandatario pidió prestar especial atención a los contactos entre Washington y Moscú, debido a que las negociaciones podrían modificar el sistema de seguridad europeo.

“No se trata solo de garantías de seguridad para Ucrania, es más bien un nuevo marco de seguridad entre Europa y Rusia”, advirtió Zelensky. “Esperamos más detalles, y Europa tiene que prestar mucha atención”, agregó.

El presidente ucraniano planteó así que las discusiones exceden las condiciones para detener la guerra y podrían definir las relaciones entre Rusia y los países europeos durante los próximos años.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate sobre la participación de la Unión Europea en las negociaciones y las garantías que deberían acompañar un eventual acuerdo.

Europa reclamó participar en las decisiones sobre su seguridad

Desde Dublín, distintos dirigentes europeos coincidieron en la necesidad de que el continente intervenga en cualquier negociación que pueda modificar su estructura de seguridad.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, cuestionó la posibilidad de establecer un nuevo esquema sin considerar los mecanismos existentes. “No hay necesidad de reinventar la rueda”, sostuvo el funcionario.

Costa afirmó que Europa contaba con una arquitectura de seguridad que funcionó hasta que Rusia la “socavó y destruyó” mediante la invasión de Ucrania. Además, advirtió que la próxima semana representará “una prueba decisiva” para determinar la disposición de Moscú a detener el conflicto.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que aproximadamente 40 países europeos suscribieron una declaración conjunta para reafirmar los principios fundamentales de la seguridad continental.

Según un borrador del documento al que accedió la agencia AFP, el texto establece que “cualquier asunto que afecte la seguridad europea debe decidirse en consulta con los europeos”.

La declaración busca garantizar que los países del continente participen de las decisiones vinculadas con el futuro de Ucrania y las relaciones de seguridad con Rusia.