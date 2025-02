Los estrategas advierten sobre una nueva amenaza para el rally del mercado bursátil: lo que hay que saber

Sin embargo, ahora la amenaza de la estanflación parece haberse arraigado más firmemente. Las acciones estadounidenses (DJIA, SPX, COMP) se están quedando rezagadas frente a sus contrapartes europeas en 2025, junto con una caída del 1.7% en lo que va del año en el índice ICE U.S. Dollar Index.

La sesión de negociación del viernes, que le dio al Dow Jones Industrial Average y al S&P 500 sus caídas más pronunciadas de 2025, subraya el preocupante sentimiento que está tomando fuerza entre los inversionistas. El S&P 500 había alcanzado un cierre récord de 6,144.15 apenas el miércoles anterior.

En Morgan Stanley, los estrategas afirmaron que los inversionistas han comenzado a cuestionar la sostenibilidad de la narrativa del “excepcionalismo estadounidense” en medio del debate sobre las perspectivas económicas. Este escepticismo ha sido un tema común en las conversaciones con sus clientes durante las últimas semanas.

Mientras tanto, Tom Essaye, presidente y fundador de Sevens Report, indicó que su firma de análisis de mercado estará observando de cerca el aumento del riesgo de estanflación en las próximas semanas, lo que “sería un nuevo factor negativo sustancial para las acciones”.

La próxima gran actualización sobre la inflación llega este viernes con la lectura de enero del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), que es el indicador preferido de la Reserva Federal para medir el aumento de los precios. Se espera que las lecturas del PCE, tanto general como subyacente, se sitúen en 0.3% a nivel mensual, lo que igualaría o superaría ligeramente las cifras del mes anterior. Sin embargo, se prevé que las lecturas anuales del PCE general y subyacente disminuyan a 2.4% y 2.6%, respectivamente.

Lo que preocupa a los participantes del mercado es que “la estanflación es realmente difícil para los bancos centrales y los operadores, porque no existe una cura política obvia para ella”, comentó Will Compernolle, estratega de FHN Financial. “Para los bancos centrales, las cosas están saliendo mal en ambas direcciones.”

La inflación ha permanecido obstinadamente por encima del 2% desde finales de 2021, a pesar de una serie de aumentos en las tasas de la Reserva Federal entre 2022 y 2023. Tiende a actuar rápidamente, lo que significa que el aumento de los precios se propaga velozmente a través de la economía una vez que las empresas y el público se acostumbran a un mundo que se ha alejado de la era de baja inflación.

Datos publicados el viernes mostraron que las expectativas de los estadounidenses sobre la inflación en los próximos años subieron ligeramente por encima del 3%, mientras que los precios de insumos para muchas empresas también han aumentado. Por otro lado, la tasa de equilibrio a 5 años, que refleja las expectativas de los participantes del mercado, subió a un máximo de dos años de 2.61%. Este aumento en la tasa de equilibrio es uno de los factores que ha incrementado las probabilidades de un entorno de estanflación, según Kelvin Wong, analista senior de mercado en OANDA. En su opinión, es probable que la Reserva Federal adopte una postura de política monetaria cada vez menos dovish, lo que endurecería las condiciones de liquidez y podría “desencadenar un bucle de retroalimentación negativo a mediano plazo en el mercado bursátil estadounidense.”

El lunes, los principales índices bursátiles cerraron mayoritariamente a la baja, con el Dow apenas registrando una ganancia después de caer 748.63 puntos el viernes. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años terminaron en sus niveles más bajos del año.

Junto con los datos del viernes sobre la débil actividad en el sector servicios, la caída del sentimiento del consumidor y la disminución en las ventas de viviendas existentes, el informe de ventas minoristas de enero, publicado el 14 de febrero, fue tan débil en todos los aspectos que ahora se percibe una atmósfera de estanflación. Compernolle de FHN comentó: “En las próximas semanas, habrá pocos datos que puedan impactar al mercado y cambiar este sentimiento. Por lo tanto, es posible que permanezcamos en un panorama generalmente pesimista, donde la inflación se mantiene alta, la tasa de fondos federales se mantiene alta y el crecimiento económico se desacelera.”

Aunque hay mucha esperanza puesta en los datos del PCE del viernes, Compernolle advirtió que “podríamos ver una venta masiva [en bonos] si estos no cumplen con las expectativas.” Se requeriría un informe de empleo relativamente fuerte o un índice de precios al consumidor para febrero más débil de lo esperado para modificar algunas de las perspectivas negativas de los participantes del mercado. Sin embargo, estos datos no se publicarán hasta el 7 y 12 de marzo, respectivamente.