La compañía de inteligencia artificial creadora de Claude debutará este jueves en el Nasdaq, con una valuación cercana a u$s1,5 billones. La demanda de los inversores superó casi siete veces la cantidad de acciones disponibles.

Más allá del récord de recaudación, el debut de Anthropic será una prueba decisiva para el mercado: permitirá medir cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las compañías que desarrollan inteligencia artificial.

La fiebre por la inteligencia artificial (IA) alcanzó un nuevo hito en Wall Street. Anthropic, la compañía detrás del chatbot Claude, concretó la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia , al recaudar u$s107.300 millones mediante una combinación de colocación de acciones y una inversión privada. La operación superó el récord que hasta ahora ostentaba SpaceX y dejó a la tecnológica con una valuación cercana a u$s1,5 billones .

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Según informó Bloomberg , la empresa fijó el precio de colocación en u$s83 por acción , por encima del rango inicialmente previsto de entre u$s70 y u$s78, ante el fuerte interés de los inversores institucionales. La demanda llegó a representar casi siete veces la cantidad de títulos disponibles, en una señal del apetito que todavía despiertan las compañías vinculadas con la IA, pese a la reciente volatilidad del sector tecnológico.

La operación incluyó la venta de 956,4 millones de acciones por parte de Anthropic y otros 23,6 millones de títulos pertenecientes a sus siete cofundadores. A esto se sumó una colocación privada de u$s26.000 millones, en la que participaron grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft y AMD .

Incluso sin considerar esa inversión adicional, la oferta pública de u$s81.300 millones superó los u$s75.000 millones que había recaudado SpaceX , estableciendo una nueva marca histórica para los mercados de capitales.

El precio final de la colocación llevó la valuación completamente diluida de Anthropic a aproximadamente u$s1,5 billones , una cifra que la posiciona entre las 15 compañías cotizantes más valiosas del planeta.

La estimación de valor inicial de Anthropic bajó de u$s2,0 billones a u$s1,5 billones.

De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg, la empresa se ubicaría en niveles de capitalización similares a los de Tesla y por encima de Eli Lilly. Aunque el valor alcanzado quedó por debajo de los u$s2 billones que se habían mencionado meses atrás, superó ampliamente las estimaciones más conservadoras de Wall Street, que durante la reciente corrección de las acciones tecnológicas habían llegado a situar su valuación alrededor de u$s1,1 billones.

El interés por la operación fue extraordinario. Las órdenes de compra llegaron a multiplicar casi por siete la oferta disponible, con una fuerte participación de inversores de Estados Unidos, Europa y Asia.

La elevada demanda también llevó a los bancos colocadores a advertir que algunos participantes recibirían menos acciones de las solicitadas, mientras que los inversores que ya respaldaban a la compañía tendrían prioridad en la asignación.

El Nasdaq se prepara para recibir a Anthropic en medio de la volatilidad tecnológica

Las acciones de Anthropic comenzarán a negociarse este jueves 19 de noviembre en el Nasdaq Global Select Market, bajo el símbolo ANT.

Su llegada a Wall Street se produce en un contexto complejo para el sector tecnológico. El índice Nasdaq 100 acumuló una caída del 4,4% durante la última semana, mientras que Nvidia extendió su racha negativa a cinco jornadas consecutivas, pese a haber presentado resultados superiores a las expectativas del mercado.

Sin embargo, Nvidia también participará en el financiamiento de Anthropic, con una inversión prevista de u$s10.000 millones dentro de la colocación privada, según la documentación citada por Bloomberg.

La salida a Bolsa representa además un cambio importante en la evolución del negocio de la inteligencia artificial. Hasta ahora, buena parte de las inversiones bursátiles se había concentrado en los fabricantes de semiconductores y en las empresas proveedoras de infraestructura tecnológica.

Con Anthropic, Wall Street comienza a incorporar directamente a las compañías que desarrollan los modelos avanzados de IA, utilizados cada vez más por empresas, organismos públicos, universidades y profesionales.

La operación también marca una diferencia frente a su principal competidora, OpenAI, que no tiene previsto concretar su salida a Bolsa antes de 2027.

Dario Amodei y los fundadores de Anthropic, entre los grandes beneficiados

La histórica colocación también tendrá un fuerte impacto patrimonial para los fundadores de Anthropic, entre ellos su director ejecutivo, Dario Amodei, así como para empleados y fondos de capital de riesgo que participaron en las primeras etapas de crecimiento de la compañía.

Entre los principales inversores financieros figuran Iconiq, Coatue Management y Spark Capital, que ahora podrán comenzar a materializar parte del valor acumulado durante los últimos años.

En declaraciones realizadas días atrás durante un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, Amodei había relativizado la importancia de elegir el momento exacto para salir a Bolsa y remarcado la necesidad de mantener una valuación acorde con los fundamentos de la empresa.

La colocación estuvo liderada por Goldman Sachs y Morgan Stanley, con la participación de otras 20 entidades financieras.

Más allá del récord de recaudación, el debut de Anthropic será una prueba decisiva para el mercado: permitirá medir cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las compañías que desarrollan inteligencia artificial, en un momento en el que crecen las expectativas sobre su potencial económico, pero también las dudas acerca de las elevadas valuaciones del sector.