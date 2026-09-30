Wall Street rebota en el epílogo de septiembre por los buenos datos económicos en EEUU

Las acciones estadounidenses se mantienen estables tras la publicación del indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y a la espera de los resultados de Micron.

Cuáles son las claves de la jornada en los mercados.

En la última jornada del mes, Wall Street opera al alza, luego del retroceso de la rueda previa . Por su parte, los bonos globales suben ligeramente en los tramos más corto el miércoles, pero se encaminaban a registrar su peor mes en años, afectados por una combinación del deterioro de las finanzas públicas , un exceso de emisiones de deuda y el aumento de la inflación.

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El aumento de los costos de financiamiento a nivel global es un tema central para los inversionistas , dado que los rendimientos de los bonos soberanos sirven de punto de referencia para los mercados globales, de precio de referencia para invertir en acciones de mayor riesgo y de punto de referencia para las hipotecas y el financiamiento corporativo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se mantuvieron justo por debajo de su nivel más alto desde junio de 2007, en 5,2%. Así, se encaminaban a registrar un aumento de más de 45 puntos base este mes, el mayor movimiento en aproximadamente dos años.

Los rendimientos de los bonos alemanes y franceses a 10 años alcanzaron esta semana sus máximos en 17 y 18 años, respectivamente. En Japón , el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años se mantuvo cerca de máximos de varias décadas.

Mientras tanto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,6% hasta u$s98,7 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,2%, hasta los u$s91,3 el barril.

El crudo se mantiene por debajo de los u$s100.

Las claves de la jornada

Este miércoles se publicó el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de agosto, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed). A nivel interanual mostró un incremento de 3,4%, similar al mes previo. A nivel mensual, se observó una leve aceleración: pasó de 0,1% en julio a 0,3% en agosto.

El mercado laboral sigue mostrando fortaleza, según las mediciones privadas. La estimación de la consultora ADP reflejó que las nóminas privadas pasaron de 36.000 en agosto a 90.000 en septiembre, superando las 75.000 que anticipaba el consenso de mercado.

Por su parte, la tercera lectura del PBI del segundo trimestre de este año fue corregida al alza al pasar del 1,5% al 2,2% trimestral anualizado, mientras que para el tercer trimestre la Fed de Atlanta proyecta una expansión del 5%.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Los ingresos personales se desaceleraron del 0,3% en julio al 0,2% mensual, ubicándose por debajo del 0,5% previsto, mientras que el gasto real aceleró su ritmo al pasar del 0,1% al 0,6%, superando el 0,5% estimado por los analistas.

Además, luego del cierre de los mercados se conocerán los resultados trimestrales de la fabricante de chips Micron, en un contexto en que el boom de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial no muestra señales de desaceleración.

Wall Street opera al alza al cierre de septiembre

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,46%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,90%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,03% al alza.

En la última jornada del mes, los principales índices de Wall Street cierran septiembre de manera mixta: el Nasdaq sube 2,4%, el S&P 500 retrocede -0,07%, mientras que el Dow Jones baja 4,1%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,54%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,50% y el CAC francés acompaña con -0,78%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,10%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,37%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 0,48% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,16%.