Alerta en Wall Street: gobernador de la Fed anticipó que serán necesarias más subas de tasas + Agregar ámbito en









Michael Barr defendió nuevos aumentos en la tasa de interés por altos precios de la energía y aumento de inversión en IA. Se prevén ajustes adicionales para controlar la inflación y un posible nuevo alza de tasas.

"Serían necesarios más aumentos en las tasas de interés", según Michael Barr.

Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal (Fed), defendió el día de ayer nuevos incrementos de tasa de interés, al advertir que los altos precios de la energía y el aumento de la inversión relacionada con la inteligencia artificial provocaron que "nos hayamos desviado del rumbo" en el progreso hacia el objetivo de inflación de 2% del banco central estadounidense.

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En un discurso ante el Club Económico de Detroit, Barr sostuvo que "todavía no veo una tendencia clara hacia un retorno oportuno a 2.0%".

En ese marco, el gobernador de la Fed señaló que "necesitamos reajustar nuestras políticas para estar en una mejor posición que equilibre de manera más equitativa los riesgos para ambos componentes de nuestro doble mandato".

Altos precios de energía e inversión en IA desvían del objetivo del 2%. El detalle Los mercados apuestan a que la Fed, tras el alza de tasas de principios de este mes, aplique otro aumento de un cuarto de punto en su reunión del 27 y 28 de octubre.

"En mi escenario base es probable que se necesiten ajustes adicionales en las políticas para garantizar que la inflación se reduzca al objetivo de manera oportuna", mencionó Barr.

"Serían necesarios más aumentos en las tasas de interés", según Michael Barr. Según afirmó, es probable que el crecimiento del PBI durante el resto del 2026 "se acelere un poco" con respecto al ritmo de 2% registrado en la primera mitad del año. En ese sentido, marcó como factor importante la inversión empresarial y el gasto de los consumidores, que están impulsando el mercado laboral. Por su parte, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, sostuvo que hay tiempo para sopesar los datos económicos antes de decidir cuándo volver a subir las tasas de interés, y añadió que es probable que haya otro aumento antes de que culmine el año.