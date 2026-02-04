Los mercados asiáticos tambalean ante la venta masiva de acciones en software y análisis de datos

Las bolsas de distintos países se vieron sacudidas ante el desarme de posiciones en compañías tecnológicas tradicionales. Los inversores permanecen atentos a los movimientos de Anthropic, el desarrollo de su agente Claude Cowork y sus capacidades en programación.

Las bolsas asiáticas abrieron con marcada volatilidad este miércoles, en un contexto global adverso tras las fuertes caídas registradas en Wall Street y en los principales mercados europeos. El principal foco de preocupación de los inversores pasa por el impacto que los recientes avances en inteligencia artificial podrían tener sobre la industria del software tradicional y los modelos de negocio asociados.

El clima de cautela contrastó con el comportamiento de algunas materias primas. En este escenario, el petróleo avanzó luego de que Estados Unidos derribara un dron iraní y de que embarcaciones armadas se aproximaran a un buque con bandera estadounidense en una ruta marítima estratégica , en medio de las tensiones en Medio Oriente. En paralelo, los metales preciosos mostraron una recuperación tras las bajas de las últimas jornadas.

Las ventas se concentraron especialmente en compañías de análisis de datos, servicios profesionales y software en Estados Unidos y Europa. El movimiento se profundizó luego de que Anthropic presentara el viernes complementos para su agente Claude Cowork, un lanzamiento que reavivó el temor a una disrupción estructural en esos sectores por el avance de la IA.

En Asia , si bien algunas firmas vinculadas al software acompañaron la tendencia negativa, la presión vendedora fue más moderada. El peso histórico de la región en la fabricación de hardware actuó como amortiguador frente a la corrección global. Aun así, el índice CSI Software Services de China retrocedió un 3%, mientras que los grandes grupos tecnológicos listados en Hong Kong cayeron un 1,8%.

Japón mostró algunos de los movimientos más abruptos en el comienzo de la jornada bursátil. Las acciones del grupo publicitario Dentsu se desplomaban más de un 6% , en tanto que los papeles del Nomura Research Institute registraban pérdidas cercanas al 8%. El Nikkei cedía un 0,8%.

Anthropic%201737213579 Los ojos del mercado puestos en el avance de Claude de Anthropic.

A contramano, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico —excluyendo Japón— lograba sostener una suba marginal del 0,1%. En tanto, los futuros estadounidenses anticipaban una apertura débil: los contratos del Nasdaq bajaban un 0,12%, luego de haber perdido más de un 1% en la sesión previa, mientras que los futuros del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios. En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 caían un 0,1% y los del FTSE avanzaban un leve 0,08%.

"Lo vimos la semana pasada, cuando Microsoft cayó a pesar de sus buenos resultados, por el temor a que se produjeran perturbaciones en su negocio de software. Y esa inestabilidad del software ha continuado esta semana. Por lo tanto, no es simplemente que el sector tecnológico sea un ganador universal, sino que también va a tener algunas áreas débiles", advirtió el director de estrategia de inversión para Asia de ‍L&G Asset Management, Ben Bennett, en diálogo con Reuters.

Dentro de ese escenario, algunos mercados lograban desmarcarse. El KOSPI de Corea del Sur, con fuerte presencia de compañías tecnológicas, avanzó un 1,4%, mientras que las acciones de Taiwán subían un 0,2%.