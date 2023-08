Lula, en guerra contra el Banco Central: Brasil tiene "la tasa de interés real más alta del mundo".

"Este muchacho que está en el Banco Central no entiende de pueblo y no entiende de Brasil. A quién está sirviendo, no lo sé. A los intereses de Brasil no. Esperemos que baje la tasa de interés", aseguró Lula ante corresponsales extranjeros en Brasilia, entre ellos Télam.

El presidente del Banco Central de Brasil fue designado por Jair Bolsonaro

Campos Neto fue designado por el exmandatario Jair Bolsonaro al frente de la autoridad monetaria y continuó bajo la ley de la independencia del Banco Central con un mandato hasta 2024, pero parte del oficialismo ha pedido su renuncia porque lo acusa de enfriar la economía para intentar reducir el éxito económico de la gestión de Lula.

Lula mantiene una disputa contra Campos Neto debido a que para cumplir con el 3,25% de meta de inflación para 2023 que fijó el propio Banco Central mantuvo la tasa de interés en 13,75% anual desde septiembre.

Este miércoles se esperaba una rebaja en la tasa de interés por parte del Comité de Política Monetaria, luego de varios pedidos realizados por los industriales, la asociación de comerciantes y parte de la oposición.

Brasil tiene una inflación acumulada en 12 meses de 3,26% y sufrió deflación de 0,08% en junio.

Las brasileñas son consideradas las tasas de interés reales más altas del mundo en relación con la inflación.