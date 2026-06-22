Mark Cuban toma distancia de Bitcoin: vendió sus tenencias y cuestionó la promesa del "oro digital"

El empresario aseguró que la principal criptomoneda no cumplió con el rol de refugio de valor que esperaba y explicó por qué mantiene una visión más favorable sobre Ethereum.

Mark Cuban cuestionó el rol de Bitcoin como activo refugio y aseguró que Ethereum ofrece una propuesta de valor más sólida por sus aplicaciones dentro del ecosistema blockchain.

El empresario e inversor estadounidense Mark Cuban , uno de los referentes que durante años respaldó públicamente al mercado de las criptomonedas, cambió su postura sobre Bitcoin y reveló que ya vendió gran parte de sus tenencias.

El multimillonario sostuvo que la criptomoneda más importante del mercado "perdió el rumbo" y no logró consolidarse como un activo de resguardo frente a la incertidumbre económica, una de las principales razones que lo habían llevado a invertir.

Las declaraciones representan un giro respecto de su posición histórica. En 2017, Cuban recomendaba destinar una pequeña parte de la cartera a Bitcoin o Ethereum para quienes estuvieran dispuestos a asumir altos riesgos a cambio de un potencial de ganancias extraordinarias, aunque siempre aclaraba que se trataba de inversiones especulativas.

Según explicó el empresario, su tesis de inversión estaba basada en la idea de que Bitcoin podía convertirse en una versión moderna del oro y proteger el patrimonio frente a la pérdida de valor de las monedas tradicionales.

Sin embargo, con el paso de los años concluyó que esa expectativa no se cumplió. A su entender, en los períodos de mayor incertidumbre económica el oro mantuvo su condición de activo refugio, mientras que Bitcoin no mostró el comportamiento que esperaba.

De esta manera, Cuban cuestionó una de las narrativas más difundidas dentro del ecosistema cripto: la que presenta a Bitcoin como un "oro digital". Para el inversor, la principal criptomoneda todavía no logró consolidarse en ese papel.

Por qué mantiene su apuesta por Ethereum

A diferencia de su visión sobre Bitcoin, Cuban continúa mostrando mayor confianza en Ethereum. El empresario considera que ambas criptomonedas cumplen funciones distintas. Mientras Bitcoin busca posicionarse principalmente como reserva de valor, Ethereum desarrolló un ecosistema basado en contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas y procesos de tokenización, lo que le otorga una utilidad más amplia.

Cuban aseguró sentirse menos decepcionado con el desempeño de Ethereum y explicó que esa diferencia fue uno de los motivos que lo llevaron a desprenderse de buena parte de sus bitcoins.

Pese a sus críticas, el inversor reiteró una recomendación que mantiene desde hace años: diversificar la cartera y evitar concentrar todo el capital en un solo activo. Incluso en sus etapas de mayor entusiasmo con las criptomonedas, siempre aconsejó destinar únicamente una porción limitada del patrimonio a este tipo de inversiones.