¿Marzo sangriento en Wall Street?

A comienzos de año, los CTAs estuvieron comprando acciones agresivamente, justamente porque el mercado había desarrollado una recuperación. Sin embargo, ahora le vuelve a temer a la inflación y la tendencia se volvió nuevamente bajista. ¿Y qué harán los CTAs? Venderán porque lo que hacen es justamente seguir tendencias. Es decir que, este tipo de fondos, les pone esteroides a cada movimiento de mercado.

Algo destacable es que, en la coyuntura actual, si el S&P500 se coloca por debajo de los 4000 puntos, se activarán órdenes de venta de los CTAs de estrategias de Corto y Mediano Plazo.

En este caso, y según estimaciones de Goldman Sachs, los CTAs podrían vender hasta USD 222.000M en acciones (a través del mercado de futuros) durante el próximo mes, si continúa cayendo el mercado. Para tener en cuenta, ¿no?

En este contexto, los CTAs pueden tener un impacto significativo, ya que su cambio en la postura de compra al de la venta puede ser un factor que acelere la caída. ¿Por qué? Sencillamente porque se verán forzados a vender en ciertos niveles para implementar sus estrategias de tendencia.

Como mencionamos antes, la zona de los 4.000 puntos del S&P500 es vital:

boggiano1.jpg

Durante toda la semana pasada, el S&P500 se ha movido muy cerca de ese nivel. Pero el detonante fue el viernes, cuando se conoció el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés). Es el dato preferido de la Fed sobre la rapidez con la que suben los precios en la economía. Y aumentó un 5,4% interanual en enero, cuando el mercado esperaba 5%.

Esto generó una mayor suba en la tasa de interés y una fuerte caída en las acciones. Por eso, el viernes el mercado aceleró a la baja y el S&P500 rompió la zona de los 4.000 puntos, cerrando en 3970.

Los CTAs ya tomaron nota y comenzaron a pasarse al lado vendedor. No son inversores minoristas, sino que manejan enormes cantidades de dinero y representan entre el 10% y el 30% del volumen diario total de negociaciones en los mercados de futuros. Es inevitable analizar lo que hacen para entender lo que puede pasar.

Hay muchos argumentos para pensar en que la caída en Wall Street continuará. La tasa de interés no afloja, la inflación no está ni cerca de solucionarse y las empresas están ganando menos dinero. ¿Recesión a la vuelta de la esquina? Para colmo, los CTAs se pusieron a vender acciones. Mejor no jugarles en contra.

Además, el índice de precios PCE para servicios aumentó un 5,6%, el peor registro desde 1984. Diciembre, noviembre y octubre se revisaron considerablemente al alza. Acá es donde la inflación se está disparando y los servicios representan casi dos tercios del gasto de los consumidores. Va a ser complicado bajarla. Si no me creen, miren el siguiente gráfico:

boggiano2.jpg

Hay que tener cuidado porque hay muchos riesgos.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesor

CEO de Carta Financiera