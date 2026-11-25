El lanzamiento de GTA VI disparó los pedidos de comida a domicilio durante la madrugada + Agregar ámbito en









El estreno de GTA 6 coincidió con un aumento de hasta el 70% en los pedidos de comida durante la madrugada. Portugal, España y Miami registraron fuertes subas.

El aumento en el pedido de delivery, una de las consecuencias inesperadas del GTA VI. Imagen generada con IA

El estreno de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos 13 años, también tuvo impacto fuera de la industria gamer. Aunque todavía es temprano para medir su desempeño comercial, su lanzamiento del 19 de noviembre coincidió con un fuerte aumento de los pedidos de comida a domicilio en distintos países.

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Según datos de Uber Eats, en Portugal la demanda a través de la plataforma creció un 30% entre la medianoche y las 7 de la mañana del día del estreno, en comparación con la misma franja horaria del jueves anterior, 12 de noviembre. El mayor salto se produjo durante la primera hora del día, cuando los pedidos aumentaron un 70%.

La tendencia también se reflejó en los productos elegidos por los usuarios. Los pedidos de hamburguesas con queso se dispararon más de un 260%, mientras que las papas fritas pequeñas registraron un incremento del 60% y los nuggets de pollo, del 50%.

Archivo. GTA VI se consagra como un fenómeno cultural. El fenómeno también se replicó en España, donde se experimentó un crecimiento del 30% en los pedidos durante la madrugada del lanzamiento. El pico se registró a las 2 de la mañana, con una suba del 53%. De acuerdo con Uber Eats, fue el segundo mayor incremento de Europa durante el período analizado, detrás de Portugal.

Entre los alimentos con mayor demanda en ese país se destacaron las hamburguesas con queso, cuyos pedidos aumentaron un 60%, y las papas fritas grandes, con un crecimiento del 40%.

Miami también sintió el impacto del lanzamiento de GTA 6 El fenómeno llegó a Estados Unidos y tuvo un caso particular en Miami, Florida, ciudad que sirvió de inspiración para Vice City, el escenario ficticio en el que transcurre GTA 6. Andrew McDonald, presidente y director de operaciones de Uber, informó que los pedidos realizados en esa ciudad entre la medianoche y las 5 de la mañana crecieron más de un 30% durante la noche del estreno, en comparación con los dos jueves anteriores. En el mercado estadounidense, algunos de los productos que registraron mayores aumentos fueron Red Bull Watermelon, con una suba del 95%; Totino’s Pizza Rolls, con un 54%, y Ghost Sour Strips, con un 46%.

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