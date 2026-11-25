Un nuevo remate online ofrece la posibilidad de acceder a vehículos usados de distintos segmentos. Entre las unidades disponibles aparecen algunos de los modelos más reconocidos del mercado argentino. Cuándo y cómo participar.

Se subastan vehículos muy buscados en el mercado

En momentos en que el precio de los vehículos condiciona las decisiones de compra de los argentinos, las subastas online ganan protagonismo como una alternativa para quienes buscan renovar su auto o camioneta sin afrontar el costo de un 0km.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este jueves 26 de noviembre se realizará un nuevo remate que incluirá pick ups, SUV, sedanes y utilitarios con precios base desde $6.700.000 , entre los que se destacan varios modelos de Toyota y Peugeot.

La operación estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos y se desarrollará de manera completamente virtual, con el inicio del cierre de las ofertas previsto para las 13 horas.

El catálogo reúne vehículos fabricados entre 2013 y 2022, con diferentes configuraciones, motorizaciones y niveles de equipamiento, destinados tanto al uso particular como comercial.

Uno de los principales atractivos será la presencia de siete unidades de Toyota Hilux , una de las camionetas más demandadas del mercado argentino, con valores iniciales que oscilan entre $11.400.000 y $23.700.000.

Uno de los principales atractivos será la presencia de siete unidades de Toyota Hilux, una de las camionetas más demandadas del mercado argentino, con valores iniciales que oscilan entre $11.400.000 y $23.700.000.

Entre las versiones disponibles aparecen tres Hilux SRV 4x2 doble cabina 2.8 TDI de 2022, tres DX 4x4 doble cabina 2.4 TDI correspondientes a 2018 y 2019, y una DX 4x2 doble cabina 2.5 TDI de 2013.

Cuáles son los vehículos que se subastarán y cuánto cuestan

La oferta también incluye dos Toyota SW4 SRX 4x4 2.8 TDI de 2021, con capacidad para siete pasajeros y una base de $34.500.000 cada una.

Para quienes buscan vehículos destinados al transporte de personas, se rematarán dos Toyota Hiace Wagon 2.8 TDI de 2021, con capacidad para diez ocupantes.

En tanto, entre los automóviles particulares aparecen dos modelos reconocidos de la marca japonesa, mientras que Peugeot tendrá presencia con diferentes versiones de su utilitario Partner.

Los principales vehículos y sus precios de partida son:

Peugeot Partner: desde $6.700.000.

Toyota Hilux: desde $11.400.000.

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 2022: $14.900.000.

Toyota Corolla XEI 2.0 CVT 2021: $17.000.000.

Toyota SW4 SRX 4x4 2021: $34.500.000.

Toyota Hiace Wagon 2021: $39.000.000.

En el caso de las Peugeot Partner, habrá unidades correspondientes a los años 2020 y 2022, además de una configuración de cinco plazas patentada en 2016.

Es importante tener en cuenta que los valores publicados corresponden a las bases de la subasta y no a los precios finales de adjudicación, que dependerán de las ofertas realizadas por los participantes.

Cómo participar de la subasta online de autos y camionetas

Los interesados deberán registrarse en la plataforma oficial de Monasterio Tattersall Activos, solicitar crédito y obtener la habilitación para realizar ofertas.

Entre las condiciones de participación se exige una garantía equivalente al 10% mediante depósito o transferencia bancaria, o del 30% mediante un ECHEQ.

Una vez habilitados, los usuarios podrán ofertar por los vehículos seleccionados y seguir en tiempo real la evolución de cada lote.

Si se registra una nueva propuesta durante los últimos 30 segundos de la puja, el sistema extenderá automáticamente el plazo por otros 30 segundos. La unidad será adjudicada al mejor postor y las ofertas realizadas no podrán anularse.

Antes de participar, se recomienda revisar el estado de cada vehículo, su kilometraje, la documentación, las condiciones de venta y los eventuales gastos adicionales de la operación.

El remate comenzará a cerrar sus lotes este jueves 26 de noviembre a partir de las 13 horas.