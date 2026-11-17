Las acciones del banco alemán llegaron a caer 6,2% en la bolsa de Fráncfort, tras informes sobre pagos vinculados a Jeffrey Epstein, y una falla operativa del banco que incluye a Trump en el medio. Los detalles, en la nota.

Las acciones de Deutsche Bank AG cayeron con fuerza después de que el Financial Times informara que la entidad había tramitado u$s582 millones en pagos sospechosos vinculados al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Según los documentos internos, el banco alemán presentó en 2019 en EEUU los denominados "informes de actividades sospechosas" , en los que se identificaba dicho importe en transferencias de dinero relacionadas con Epstein, según indicó el Financial Times en su informe del martes, citando una filtración de millones de documentos del Deutsche Bank.

En la plaza bursátil de Fráncfort, las acciones de Deutsche Bank llegaron a retroceder hasta un 6,2% durante las primeras horas de operaciones , marcando su mayor desplome desde marzo. Actualmente, sus títulos caen un 4,36% en la bolsa alemana.

En paralelo, el Financial Times reveló que el prestamista alemán remitió por error las declaraciones impositivas del presidente Donald Trump a un tercero en marzo de 2017 , un episodio de falla operativa del cual estaba al tanto el actual consejero delegado del banco, Christian Sewing.

De acuerdo con la publicación del Financial Times, el incidente ocurrió cuando un ejecutivo de cuentas de la entidad remitió por error los resúmenes fiscales anuales de 1.586 clientes —entre ellos el de Trump— al contador de un solo titular . Tras detectar la falla, el receptor notificó al banco y procedió a eliminar el archivo, consignó el medio.

Las acciones de Deutsche Bank llegaron a retroceder hasta un 6,2% durante las primeras horas de operaciones.

“Los asuntos que centran la atención de los medios de comunicación se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, incluso a dos décadas”, declaró el Deutsche Bank en un comunicado. “Cuando procedía, revisamos estos asuntos en su momento y colaboramos estrechamente con los organismos reguladores”, agregó.

“Bajo el liderazgo de Christian Sewing, el Deutsche Bank ha experimentado una transformación fundamental”, añadió la entidad. “Hemos realizado inversiones sustanciales en nuestro entorno de control, al tiempo que hemos recuperado una rentabilidad sostenible, como lo demuestran los beneficios récord de 2025, así como los de los últimos trimestres”.

El incidente ocurrió cuando un ejecutivo de cuentas de la entidad remitió por error los resúmenes fiscales anuales de 1.586 clientes —entre ellos el de Trump— al contador de un solo titular. DW

"Estas inversiones han ido acompañadas de un enfoque reforzado para identificar y gestionar los riesgos, así como de un cambio cultural fundamental. Esta labor ha contribuido a la resolución de problemas heredados y al cumplimiento de hitos regulatorios significativos", señaló.

El Financial Times señaló que los informes se basan en una filtración de millones de documentos del Deutsche Bank analizados por un consorcio de más de 200 periodistas de todo el mundo, procedentes de medios como Der Spiegel, Le Monde y Paper Trail Media.

La investigación fue coordinada por Barracuda Media, una organización sudafricana sin fines de lucro, con el apoyo técnico del Centro de Datos e Investigación de Alemania, según informó el Financial Times.