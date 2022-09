¿Cuán rentable es hoy la minería en criptomonedas?

Para quienes se preguntan qué opciones tiene un inversor para empezar a minar, existen dos: la minería casera y el housing. ¿Qué diferencias hay? en el primer caso se trata de montar los equipos en la vivienda particular. Para eso hay que buscar un lugar donde no moleste el ruido, que tenga un buen circuito de ventilación para que los mineros no levanten temperatura y adaptar la parte eléctrica.

En el housing, en cambio, uno simplemente compra un equipo y lo lleva al lugar donde cobran un determinado arancel por tenerlo ahí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en cada caso? "Lo positivo de tenerlo en una casa es que uno puede controlar y cuidar el equipo periódicamente", explicó Martínez y amplió: "La dificultad de tenerlo en casa es básicamente el tener que dedicar un espacio y adaptarlo para que el equipo esté trabajando. Por otro lado se limita la cantidad de equipos que uno puede tener ya que la parte eléctrica de los domicilios no soportaría más de 3 equipos minando".

"La dificultad del housing es que los aranceles suelen ser muy altos y no siempre cuidan bien los equipos. Uno no sabe si les hacen mantenimiento, si levantan temperatura o si los limpian", explicó el cofundador de cripto South American Miners y confirmó que la ventaja claramente es que solo hay que comprar el equipo y llevarlo hasta el predio para que empiece a minar.

¿Qué costos del procedimiento hay en cada caso? "Los costos en la minería casera implican la adaptación de las instalaciones (eléctrica y refrigeración) y el equipo. En el housing el costo va a ser el arancel mensual más el equipo", confirmó Martínez. Veamos cada opción con un ejemplo que brindó South American Miners (SAM):