Infidelidad, huida y un divorcio millonario: el acuerdo de u$s730 millones que sacudió a la familia real de Dubái

La pareja más destacada de Medio Oriente se separó tras un escándalo que terminó con un pago millonario a la princesa.

Nadie hubiera imaginado que esta historia terminaría en un conflicto internacional y una demanda de millones de dólares . Durante quince años, la pareja formada por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum , gobernante de Dubái, y la princesa Haya bint Al Husein , hija del rey de Jordania, se mostró ante el mundo como el símbolo de unidad.

Sin embargo, detrás de las fotos oficiales y los eventos de la alta sociedad, la vida en el palacio escondía una realidad opresiva que con el tiempo se volvió insostenible. Lo que parecía un matrimonio sólido empezó a agrietarse en silencio, hasta desencadenar en un escándalo.

El casamiento entre el jeque Mohammed y la princesa Haya se celebró en el año 2004 y sirvió para proyectar una imagen internacional de apertura en Dubái . La joven, educada en la Universidad de Oxford y deportista olímpica en equitación, no respondía al perfil tradicional de las familias reales de la región.

La pareja se mostraba unida y comprometida con causas humanitarias, hasta que la infidelidad de uno terminó por romper el matrimonio.

Concedía entrevistas a medios internacionales, vestía según la moda occidental y lideraba diversas iniciativas humanitarias en varias partes del mundo. Durante más de una década, la pareja compartió el protagonismo en las competencias hípicas más prestigiosas del planeta, como las famosas carreras de Ascot en Inglaterra.

Esa pasión compartida por los caballos y su estilo de vida internacional les permitió construir una enorme red de contactos y presencia pública tanto en el mundo árabe como en Europa, mostrándose ante la opinión pública como un matrimonio influyente y plenamente consolidado.

Sin embargo, la relación entre ambos se rompió cuando el gobernante del emirato descubrió que su esposa mantenía un vínculo secreto con un integrante de su equipo de seguridad privada, un exsoldado británico.

La revelación quebró por completo la confianza en la pareja y dio paso a un ambiente cotidiano sumamente tenso y hostil dentro de la residencia familiar. A partir de ese momento, la convivencia dentro del palacio se volvió insostenible debido al control constante y a las fuertes discusiones con el entorno del soberano.

La desconfianza mutua y la vigilancia estricta terminaron por sellar el fin definitivo de la relación matrimonial, marcando el inicio de un conflicto personal y legal que muy pronto traspasaría las fronteras del territorio.

El temor de la princesa y su posterior huida

El temor de la mujer creció de manera drástica al conocer en detalle lo ocurrido con dos de las hijas de su marido, las jóvenes Shamsa y Latifa. Ambas habían intentado escapar del dominio familiar en distintos momentos, pero terminaron siendo capturadas en operativos internacionales y devueltas a Dubái, donde permanecieron retenidas e incomunicadas según las denuncias presentadas ante la justicia británica.

Tras conocer esos antecedentes, la integrante de la familia real comenzó a denunciar una serie de intimidaciones directas en su vida diaria dentro de la residencia oficial. En varias ocasiones encontró notas amenazantes sobre su propia cama, descubrió armas de fuego dejadas intencionalmente en su habitación y recibió constantes advertencias anónimas que le aseguraban que su seguridad personal y la custodia de sus dos hijos estaban en grave riesgo.

La situación empeoró gravemente al confirmarse que su teléfono personal y los dispositivos de sus abogados habían sido infectados con el programa de espionaje militar Pegasus. Esta revelación confirmó que la inteligencia local vigilaba cada uno de sus movimientos y comunicaciones, lo que demostró que la seguridad de su entorno estaba comprometida mientras permanecieran dentro del territorio controlado por el emir.

Ante la presencia de un riesgo inminente para su integridad física y la de los niños, organizó en mayo de 2019 un plan de escape secreto con el apoyo de diplomáticos. Logró viajar de urgencia hacia Europa para finalmente instalarse en la ciudad de Londres, donde solicitó refugio político y protección legal formal ante las autoridades del Reino Unido.

La indemnización por divorcio más cara de Reino Unido

El extenso proceso judicial se resolvió finalmente en la Alta Corte de Londres mediante un fallo histórico que sentó un precedente definitivo. La justicia británica ordenó al gobernante de Dubái pagar una suma total de u$s730 millones a favor de su exesposa y de sus dos hijos menores, convirtiéndose inmediatamente en la cifra más alta jamás fijada para un divorcio en la historia del país.

En la resolución oficial, el tribunal aclaró expresamente que la mayor parte de ese dinero no estaba destinada a financiar un estilo de vida de lujos o extravagancias. La abrumadora suma tenía como objetivo principal cubrir un sofisticado esquema de seguridad permanente para proteger a la familia durante el resto de sus vidas frente a posibles intentos de represalias o secuestros en el exterior.

Magnific

El juez a cargo del caso consideró plenamente probado que la principal amenaza para la seguridad de la demandante y de sus dos hijos provenía directamente del propio emir. Por esa razón, el fallo dispuso fondos específicos para la compra de vehículos blindados, la contratación de custodia privada capacitada y la instalación de sistemas de protección tecnológica en sus residencias de Inglaterra.

La resolución incluyó además presupuestos anuales garantizados para la manutención y educación de los dos niños menores de edad hasta que alcancen la adultez. Asimismo, contempló una compensación económica destinada a cubrir la pérdida de las valiosas joyas, obras de arte y bienes personales que la madre debió abandonar precipitadamente al momento de huir del palacio real.